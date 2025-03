Stars Gianni Infantino bestätigt Halbzeitshow für WM-Finale 2026

Gianni Infantino - June 2019 - Avalon - Sport BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 16:00 Uhr

Gianni Infantino hat bestätigt, dass das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Halbzeitshow beinhalten wird.

Der 54-jährige Fußballfunktionär ist FIFA-Präsident und wies darauf hin, dass das Turnier, wenn es nächstes Jahr in New Jersey in den USA stattfindet, eine Performance zur Halbzeit zeigen wird, ähnlich wie beim Super Bowl.

Er schrieb auf Instagram: „Ich kann bestätigen, dass es die allererste Halbzeitshow bei einem FIFA-WM-Finale in New York, New Jersey, in Zusammenarbeit mit Global Citizen gibt. Dies wird ein historischer Moment für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und eine Show, die dem größten Sportereignis der Welt würdig ist.“ Er fügte hinzu, dass man darüber gesprochen habe, dass die FIFA den Times Square am letzten Wochenende der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 übernehmen könnte, sowohl während des Bronze-Endspiels als auch des Finales. Infantino fügte hinzu: „Das werden zwei unglaubliche Spiele mit einigen der besten Spieler der Welt, und wie könnte man sie besser feiern als auf dem historischen Times Square in New York City.“

In den letzten Jahren saßen beim Super Bowl globale Superstars wie Beyoncé, Rihanna und Usher am Ruder. In diesem Jahr betrat Kendrick Lamar die Super-Bowl-Bühne, um die zensierte Version seines Drake-Diss-Tracks zu performen. Der Grammy-Gewinner performte am Ende seines Sets „Not Like Us“, entschied sich aber dafür, die umstrittensten Texte inmitten des laufenden Rechtsstreits zu zensieren.