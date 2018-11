Gibt es Beef zwischen Meghan Markle und Kate Middleton?

Freitag, 30. November 2018 21:38 Uhr

Kate Middleton will der Welt zeigen, dass Megan Markle nicht die einzige in der Königsfamilie ist, die einen tadellosen Stil pflegt.

„TMZ“ berichtet unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass Middleton aktuell mehr Veranstaltungen als gewöhnlich besucht und dabei viel genauer auf ihr Äußeres achtet. Das betrifft alles von der Garderobe über das Haar bis hin zu Schmuck und Make-Up. Middleton wolle nun, da Markle im Rampenlicht stehe, ebenfalls präsenter werden.

Schluss mit Recycling

So wurde Middleton mit ausgefallener Halskette und einem neuen Kleid von Alexander McQueen gesichtet. Eigentlich pflegt sie eher alte Outfits nochmals aufzutragen. So trug sie auch in diesem Jahr noch ihr bereits sechs Jahre altes Jenny Packham-Kleid…

Passend zu diesem Stilwechsel häufen sich laut „TMZ“ Gerüchte um Spannungen zwischen Markle und Middleton. Ein Statement des Kensington Palace zu dem Thema liegt nicht vor.