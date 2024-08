Gemeinsam auf Sardinien Gigi Hadid: Familienurlaub mit Bradley Cooper und seiner Tochter

Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea sowie Model Gigi Hadid. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 14:43 Uhr

Seit rund einem Jahr sind Gigi Hadid und Bradley Cooper ein Paar. Jetzt hat die Beziehung offenbar ein neues Level erreicht: Bilder zeigen das Model und den Schauspieler gemeinsam mit dessen Tochter Lea im Urlaub auf Sardinien.

Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) machen aktuell Urlaub auf Sardinien und haben auch Coopers Tochter Lea dabei. Bilder, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen das Paar zusammen mit der Siebenjährigen bei der Ankunft auf der italienischen Insel. Es ist das erste Mal, dass das Model mit dem Kind ihres Partners zu sehen ist. Lea De Seine stammt aus Coopers Beziehung mit Irina Shayk (38). Die beiden waren von 2015 bis 2020 ein Paar.

Neben Hadid, Cooper und dessen Tochter ist auf den Bildern auch Gloria Campano zu sehen, die Mutter des Schauspielers. Die Gruppe reiste im Privatjet nach Sardinien und wurde am dortigen Flughafen mit einem SUV abgeholt. Dieser kutschierte sie zum Hafen, wo sie sich per Boat zu einer Luxusjacht bringen ließen. Cooper wurde dabei auch Hand in Hand mit seiner Mutter und seiner Tochter abgelichtet, seine Freundin und er berührten sich mehrmals an der Hüfte.

Gigi Hadids Tochter Khai war nicht dabei

Um das Patchwork-Glück perfekt zu machen, fehlte im Urlaub nur noch Gigi Hadids Tochter Khai. Das Mädchen kam während der Beziehung mit One-Direction-Sänger Zayn Malik (31) zur Welt. Ihre Liebe ging 2021 nach fünf Jahren in die Brüche, die beiden teilen sich zu gleichen Teilen das Sorgerecht für die Dreijährige.

Gigi Hadid und Bradley Cooper sind inzwischen rund ein Jahr zusammen, erstmals wurden sie im Oktober 2023 zusammen gesehen. Ihre Beziehung soll aktuell immer ernster werden: Insider berichteten der "Daily Mail", dass der Hollywoodstar seine Partnerin unbedingt bald heiraten wolle. "Sie haben schon früh in ihrer Beziehung über Familie und Ehe gesprochen. Sie haben sich schon vor einiger Zeit zueinander und zu ihren Plänen bekannt und jetzt ist es nur noch eine Frage des Zeitpunkts", so die anonyme Quelle.