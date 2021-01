19.01.2021 14:44 Uhr

Gigi Hadid ist besessen von Handschuhen

Gigi Hadid hat verraten, dass sie in dieser Saison von Handschuhen besessen ist, diese unfassbar wichtige Nachricht teilte sie mit ihren Followern auf Instagram.

Die 25-Jährige teilte einige Laufstegaufnahmen von Pradas Catwalk auf der virtuellen Mailänder Fashion Week, wo die Herrenkollektion von Miuccia Prada und Raf Simons für Herbst/Winter 2021 enthüllt wurden, die Handschuhe und andere gemütliche Kleidungsstücke umfasst.

„Handschuhe sind meine Schwäche“

Gigi Hadid schrieb in ihrer Instagram Story: „Handschuhe sind wirklich meine Schwäche in dieser Saison.“ Unterdessen zollte die junge Mutter kürzlich ihrer Make-up-Künstlerin Erin Parsons eine berührende Hommage, die ihr alles beigebracht habe, was sie wisse.

Die blonde Schönheit wünschte ihrer „Partnerin im Make-up“ – mit der sie an der Entwicklung ihrer Maybelline-Kollektion arbeitete – alles Gute zum Geburtstag und lobte sie sowohl als „Make-up-Genie“ als auch als großartige Freundin.

Liebe Worte

Sie schrieb neben einem Schnappschuss von Erin: „Happy Birthday an meine Partnerin im Make-Up (sie hat so viel bei der Entwicklung der GIGI x MAYBELLINE-Kollektion geholfen) und während ich viele meiner Glam-Looks, die wie wahrgewordene Träume sind, kreierte, hat sie mich so viel über Make-up, Make-up-Geschichte, Modegeschichte und altes Hollywood gelehrt. Ich könnte noch mehr aufzählen. Meiner Meinung nach ist sie ein Make-up-Genie @erinparsonsmakeup.“