Gigi Hadid ist wütend über Babybauch-Berichte

Gigi Hadid wehrt sich jetzt gegen Berichte, in dem behauptet wird, sie habe eine "geniale Verkleidung", um ihre Schwangerschaft zu verbergen.

Das Model ist derzeit schwanger mit ihrem ersten Kind von On/Off-Freund Zayn Malik. Neulich postete sie ein Instagram-Live-Video, in dem sie darüber sprach, wie sie es vermieden hat, am Anfang ihren Babybauch zu zeigen.

Gigi sagte in dem Clip, dass sie einen „weiten Overall“ trug, der eine großartige „optische Täuschung“ bot.

Die britische Vogue schrieb einen Artikel über die Zitate und twitterte, dass Gigi „noch kein Bild veröffentlicht hat, das ihren Babybauch zeigt, aber ihre geniale Verkleidung gibt einen Einblick in ihre Lockdown-Schwangerschaft.“

Disguise ….? ? I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 5, 2020