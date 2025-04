Stars Gigi Hadid kriegt nicht genug davon, sich auf Magazincovern zu sehen

Bang Showbiz | 10.04.2025, 09:00 Uhr

Die 29-Jährige findet es großartig, regelmäßig auf Titelblättern abgebildet zu sein.

Das 29-jährige Model war erst vor kurzem auf dem Cover der ‚Vogue‘ zu sehen – zehn Jahre, nachdem sie zum ersten Mal das Titelblatt der prestigeträchtigen Modezeitschrift zierte. Und während andere nur ungern alte Aufnahmen von sich anschauen, kriegt Gigi nicht genug davon, Fotos aus ihrer Vergangenheit zu sehen. Auf die Frage, ob sie es langweilig findet sich auf Magazincovern wiederzufinden, erklärte Gigi in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘: „Es fühlt sich so an… Wenn ich mir das Cover wieder ansehe, dann fühlt es sich so an, als wäre ich wieder dort und würde den Fotografen und all die Leute um mich herum wieder anschauen. So wie die Tage und Reisen, die zu diesen Fotos geführt haben. Also nein, ich kriege nicht genug davon.“

Im Jahr 2022 startete Gigi ihre eigene Modemarke ‚Guest in Residence‘. Auf der anderen Seite der Laufstege zu stehen sei für sie eine großartige Erfahrung, verriet die junge Mutter in einem früheren Interview mit ‚Net-a-Porter‘: „Wenn ich designe, dann denke ich nicht nur an mich selbst als diese glitzernde berühmte Persönlichkeit, die alle sehen, denn die meiste Zeit bin ich das nicht. Ich leihe mir die meisten glamourösen, großartigen Dinge, die ich trage; ich darf sie nur selten behalten. Meine Garderobe ist – und deswegen habe ich dieses Unternehmen gegründet – etwas, das wir alle gut kennen und lieben: es geht um klassische Basics – und damit Spaß zu haben.“