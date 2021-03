Gigi Hadid macht’s vor: DAS ist die Trend-Haarfarbe für den Frühling

Gigi Hadid macht's vor: DAS ist die Trend-Haarfarbe für den Frühling

12.03.2021 18:45 Uhr

Die Haarfarben Blond, Brünett und Schwarz sind zwar All Time Favourites, aber wer diesen Frühling total im Trend liegen will, greift am besten zu dieser Farbe: Kupfer. Selbst Topmodel Gigi Hadid zeigt sich schon mit neuer Farbe.

Jetzt, wo die Friseure wieder auf haben, denken wohl viele Leute über eine haarige Veränderung nach. Wer diesen Frühling mit einer neuen Haarfarbe überzeugen will, greift am besten – wie Gigi Hadid (25) – zu dem Trend-Ton 2021: Kupfer!

Gigi Hadid trägt die Trend-Haarfarbe bereits

Erst vor einigen Monaten ist Supermodel Gigi Hadid zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt überrascht sie nicht nur mit ihrem ersten Laufsteg-Comeback seit der Babypause, sondern auch mit einer neuen Haarfarbe. Ihr natürliches Blond ist einem frischen Kupferton gewichen – und damit liegt die 25-Jährige absolut im Trend.

Deshalb ist Kupfer so angesagt

Doch wieso ist die Farbe gerade so mega angesagt? Ganz einfach: Der Frühling kommt und damit auch wärmere Tage mit viel Sonnenschein. Mit dem stylischen Orangeton holt man sich auch ein bisschen von dieser Wärme in den eigenen Look. Das nutzen auch andere Stars, wie zum Beispiel „Modern Family“-Star Sarah Hyland oder Emma Stone.

Wem steht die Trend-Farbe?

Wer auch überlegt, sich die Haare in dem frischen Orange zu färben, sollte zunächst herausfinden, ob die Farbe zum eigenen Typen passt. Hellere Kupfertöne stehen vor allem hellen Hauttypen mit blauen oder grünen Augen, denn so sticht die Augenfarbe noch mehr heraus und strahlt. Dunklere Hauttypen sollten dafür lieber zu mehr rotstichigeren Tönen greifen.

Galerie

Das sollte man beim Farbwechsel beachten!

Im Vorhinein sollte man wissen, dass die Farbe etwas mehr Pflege bedarf als andere Haarfarben, denn das rote Pigment wäscht sich leichter aus der Schuppenschicht heraus. Um dem entgegenzuwirken, sollte man spezielle Shampoos und Spülungen benutzen, die die Farbe länger im Haar halten.

Wer genauso wie Gigi Hadid von Blond auf Kupfer färben oder tönen will, der hat leichtes Spiel! Denn auf dem hellen Unterton muss man nicht viel beachten, da die Farbe dort perfekt hält. Wer dunkelbraune Haare hat, für den ist der Farbprozess etwas komplizierter. Denn bevor man mit der Farbe loslegen kann, muss erstmal blondiert werden.

(AK)