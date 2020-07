Gigi Hadid präsentiert erstmals ihren Babybauch

Model Gigi Hadid und Musiker Zayn Malik erwarten ihr erstes Kind. Erstmals hat die werdende Mutter ihren wachsenden Babybauch in einem Instagram-Live-Video präsentiert.

Seit knapp zweieinhalb Monaten ist bekannt, dass Supermodel Gigi Hadid (25) und Ex-One-Direction-Sänger Zayn Malik (27, „Dusk Till Dawn“) zum ersten Mal Eltern werden. Auf Fotos des wachsenden Babybauches warteten die Fans bislang allerdings vergeblich. Doch am Mittwoch (15. Juli) präsentierte die werdende Mutter zum ersten Mal ihre Babykugel – und erklärte zudem, warum sie sich mit Fotos noch zurückhält.

In einem Instagram-Live-Video sieht man die Laufsteg-Schönheit in einer grün-weiß-karierten Bluse. Die unteren Knöpfe ließ sie offen, wodurch Hadids runder Bauch zu erkennen ist. Während sie das „Gigi Journal Part II with V Magazine“ vorstellt, einen Bildband, für den sie die Künstler auswählte, erklärt die 25-Jährige: „Ich bin während einer Pandemie schwanger, offensichtlich ist meine Schwangerschaft nicht das Wichtigste, das gerade auf der Welt passiert.“

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020