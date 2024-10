Beauty & Fashion Gigi Hadid: Ratschläge von Taylor Swift für ihren Victoria’s Secret Fashion Show-Auftritt

Gigi Hadid Victoria's Secret show October 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 16:00 Uhr

Das Model verriet, dass sie von der Künstlerin für die Fashion-Show etwas „gelernt“ habe.

Gigi Hadid verriet, dass sie von Taylor Swift für die Victoria’s Secret Fashion Show etwas „gelernt“ habe.

Das 29-jährige Model eröffnete das Fashion-Event am Dienstag (15. Oktober), indem sie von einer Plattform unter dem Laufsteg hochgehoben wurde, ihren Arm hob und der Menge zuwinkte, genau wie es auch ihre Freundin Taylor bei der Eröffnung ihrer „Eras Tour“-Shows tat.

Hadid, die für die Show ein seidiges rosa Outfit und riesige Federflügel in derselben Farbe trug, sagte vor dem Event in New York gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Heute Abend gibt es etwas auf dem Laufsteg zu sehen, das zumindest für mich neu ist. Es gibt einen Aspekt daran, den ich von Taylor auf ihrer Tournee gelernt habe. Bei einer ihrer Proben sagte sie: ‚Ich werde euch zeigen, wie wir das machen.‘ Und jetzt benutze ich das auch heute Abend.” Gigi habe nicht damit gerechnet, dass Taylor sie in Aktion sehen würde, weil die Sängerin derzeit das Beste aus der aktuellen NFL-Pause ihres Freundes Travis Kelce machen würde: „Ich denke, wenn sie noch eine Nacht haben, bevor er wieder zurückgeht, dann werden sie es sich wahrscheinlich auf der Couch gemütlich machen. Das ist nur meine Vermutung. Aber sie wird uns auch unterstützen, das spüre ich.“ Stunden vor der Show erzählte Hadid, die 2015 ihr Laufsteg-Debüt für Victoria’s Secret gab, dass es sich genauso wie in den Jahren zuvor wie ein „wahrgewordener Traum“ anfühlte, für die Dessous-Marke in ihrer ersten Show seit sechs Jahren laufen zu können.