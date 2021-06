Gigi Hadid schwärmt hier von den einfachen Dingen!

24.06.2021 16:55 Uhr

Gigi Hadid findet, dass "die einfachsten Dinge" das Highlight der Mutterschaft sind.

Die 26-jährige Schönheit – die mit dem ehemaligen One-Direction-Star Zayn Malik die neun Monate alte Khai hat – hat verraten, was sie an der Erziehung ihrer Tochter am meisten liebt und beschrieb ihre Kleine als das „beste, genialste Ding, das je geboren wurde“.

Gigi Hadid und die täglichen Highlights

Das Supermodel schwärmte gegenüber „Access“: „Das Highlight würde ich sagen, sind die einfachsten Dinge. Zu sehen, wie sie jeden Tag etwas Neues lernt, selbst wenn es nur darum geht, einen Becher aufzuheben oder einen Ball in ein Loch zu stecken, man denkt einfach, dass sie das beste, genialste Ding ist, das jemals geboren wurde.“

Papa Zayn liebt seine Tochter

Nicht nur über ihre Tochter schwärmt Gigi Hadid. Kürzlich zollte sie auch ihrem Partner anlässlich des Vatertags Tribut. Sie schrieb auf Instagram, dass ihre Tochter „glücklich“ sein könne, Zayn als Papa zu haben. Gigi schrieb: „Unsere Khai hat so ein Glück, einen Papa zu haben, der sie so sehr liebt und alles tut, um sie lächeln zu sehen!” (Bang)