Bang Showbiz | 01.03.2023, 16:00 Uhr

Gigi Hadids zweijährige Tochter soll bereits ihren eigenen Stil entwickelt haben.

Die „Next in Fashion“-Jurorin freut sich darüber, dass die kleine Khai, die sie mit ihrem Ex-Freund Zayn Malik großzieht, schon mit Mode „experimentiert“ und ihre Outfits selbst auswählt.

Gigi verriet, dass auch ihre Mutter, das Model Yolanda Hadid, sie in ihrer Kindheit immer dabei unterstützt habe, ihren eigenen Stil zu finden. Die Prominente erklärte in einem Interview gegenüber „Entertainment Tonight“: „[Sie ist] experimentierfreudig und fragt auch nicht nach meiner Meinung in Hinblick darauf. Ich habe mich schon sehr jung selber angezogen. Schauen Sie, ich habe es immer geliebt, Muster und Farben miteinander zu mischen, und meine Mutter hat mir immer geholfen, dabei experimentell zu sein. Also mache ich gerne dasselbe. Es macht so viel mehr Spaß, wenn sie sich etwas anziehen, das sie auch tragen möchten.“

Das 27-jährige Model enthüllte zuden, dass das Muttersein ihren Stil viel „einfacher“ gemacht habe und sie es im Alltag liebe, „eine Uniform“ aus Jeans, T-Shirt, Pullover und Turnschuhen zu tragen. „Ich fühle mich da viel mehr zu meinen Basics hingezogen. Ich halte es gerne sehr einfach und mache es auf meine eigene Weise funky, wie mit meinem Schmuck oder mit […] Farbdrucken.“

Gigi zögert jedoch nicht, mit ihren Outfits auch einmal zu experimentieren, wenn es um die Looks für ihre Auftritte auf dem roten Teppich geht.