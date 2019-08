Gigi Hadid und Tyler Cameron: Was läuft da?

Was läuft da zwischen Gigi Hadid und Tyler Cameron? Die 24-Jährige, die zuvor das ehemalige One Direction-Mitglied Zayn Malik datete, wurde bei mehreren Dates mit dem ‚Bachelorette‘-Star in den letzten Wochen gesehen. Insider haben nun enthüllt, das Model würde Gefühle für den Adonis entwickeln und seine Freunde würden die Entscheidung, sich von Zayn getrennt zu haben, unterstützen.

Ein Bekannter fügte im Gespräch mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin, nicht unbedingt die erste Quelle für zuverlässige Nachrichten, hinzu: „Alle in Gigis Umfeld befürworten ihre Entscheidung, nach vorne zu sehen. Es tat Gigi und Zayn einfach nicht gut, zusammen zu sein. Für sie war es sehr ungesund. Es geht ihr jetzt viel besser.”

„Aufkeimende Romanze“

Vor den Dates am Wochenende berichtete ein Insider, die blonde Schönheit würde sich danach sehnen, ihre aufkeimende Romanze „zwanglos“ zu halten. Es wurde angedeutet, dass die beiden momentan einfach nur Spaß miteinander haben.

Der angebliche Insider gab an: „Auch wenn Gigi und Tyler immer mehr Zeit miteinander verbringen, treffen sie sich nur ganz zwanglos. Gigi hat gerade erst die Trennung von einer ernsthaften Beziehung verkraften müssen und Taylor nahm gerade noch an einer Dating-Show teil. Die zwei bauen gerade eine Freundschaft auf, daten sich und haben Spaß. Mehr läuft da momentan nicht.“ Ob sich das inzwischen geändert hat…?