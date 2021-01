22.01.2021 09:25 Uhr

Gigi Hadid verrät den Namen ihrer Tochter

Seit vier Monaten sind Gigi Hadid und Zayn Malik stolze Eltern einer Tochter. Jetzt verriet das Model erstmals den Namen. Mithilfe eines fast zu übersehenden Hinweises.

Endlich haben das Model Gigi Hadid (25) und Sänger Zayn Malik (28) den Namen ihrer vier Monate alten Tochter verraten: Khai. Hadid änderte überraschend die Bio auf ihrem Instagram-Account und fügte ein knappes und subtiles „Khai’s Mama“ hinzu. Auch sonst dreht sich auf Hadids Insta-Profil seit der Geburt ihrer ersten Tochter im September 2020 naturgemäß alles um die Kleine. Khais Gesicht postete aber bislang weder Hadid noch ihr Lebensgefährte Malik.

Offiziell sind das Model und der ehemalige One-Direction-Sänger mit Unterbrechungen seit November 2015 liiert. Aus der Schwangerschaft machte das Paar lange ein Geheimnis. Hadid bestätigte erst im August, also wenige Wochen vor der Geburt, dass sie Mutter werden wird und teilte dazu ein Bild via Instagram von sich mit Babybauch. In einem Tweet verriet Hadid vor Kurzem, dass sie bereits im Februar während der Pariser Fashion Week erfuhr, ein Kind zu erwarten.

(dr/spot)