Gina Christin Scharrelmann will berühmt werden: „Du bist wie Pietro!“

DSDS-Juror Dieter Bohlen ist total geflasht, als Gina aus Syke in der heutigen Show in Hamburg performt: „Es hat mich noch nie ein Kandidat so an Pietro erinnert, wie du.! Ach was?! Was erzählt der Maestro denn da?

Dabei ist Gina kein Neuling im Castingzirkus, kann, wie so manch anderer Kandidat auch, schon auf mehrjährige Fernseherfahrungen zurückgreifen. Sie war schon Gast bei „Popstars“, „Das Supertalent“ (Auftritt wurde nicht gesendet) oder „Rising Star“. Auf den großen Durchbruch musste sie bislang noch warten.

Gina lebt gemeinsam mit Mutter, Großmutter und zwei Ponys in Syke. Mit Pferden kennt sich die 21-Jährige aus, sie voltigiert seit ihrer Kindheit und ritt früher Turniere. Die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften liebt die Musik: „Ich versuche mir ein zweites Standbein aufzubauen, als Hochzeitssängerin. Und ich schreibe auch gerne eigene Lieder.“ Gina ist bei DSDS, um endlich ein Star zu werden. Was auch immer das heißt.

„Respekt wird großgeschrieben“

„‚Popstars‘ sehe ich eher als eine Art Einstieg, durch den ich auf mich aufmerksam machen konnte“, erzählte die 21-Jährige jetzt im Interview mit ‚krei8szeitung.de‘. „DSDS hat eine ganz andere Reichweite, das wird viel angeschaut. Ich kann dort viel Werbung für mich machen und mit potenziellen Kunden in Kontakt treten. Dadurch, dass jede Show anders ist, lernt man viel dazu. Speziell bei DSDS habe ich es erlebt, dass sich viel und gut um einen gekümmert wird. Auch wird Respekt hier großgeschrieben. Das habe ich bei anderen Castingshows, die als besonders menschenfreundlich gelten sollen, schon anders erlebt.“

Wird sie die Jury mit „2x“ von Mathea beeindrucken können? Dieter Bohlen scheint jedenfalls begeistert: „Es hat mich noch nie ein Kandidat so an Pietro erinnert, wie du. Du hast auch so ein Kieksen und Schluchzen in der Stimme und triffst die Töne nicht so richtig. Und du hast eine wahnsinnige Personality in der Stimme, einfach Wahnsinn. Du hast Wiedererkennungswert! Du bist genauso wie Pietro!“

Eine neue Ausgabe der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ heute ab 20.15 Uhr bei RTL und danach bei TVNow.