Gina-Lisa Lohfink zeigt sich jetzt im „Latina-Schneewittchen“-Look

Seit Gina-Lisa Lohfink in der Öffentlichkeit steht färbt sie ihr Haupthaar blond. Die helle Mähne entwickelte sich so zu ihrem Markenzeichen. Doch nun verabschiedete sich das Model von seiner gewohnten Haarfarbe und colorierte das Haupthaar stattdessen schwarz.

Seit Jahren verkörpert Gina-Lisa Lohfink (33) das Image der selbstbewussten Blondine. Doch damit soll nun offensichtlich Schluss sein. Das Model entschied sich nämlich für eine radikale Veränderung. In ihrer Frankfurter Heimat ließ sie sich deswegen ihre Haare schwarz färben. Das Ergebnis des Friseur-Besuchs teilte sie direkt in ihrer Insta-Story.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sabrinabeauty (@_sabrinabeauty_) am Okt 7, 2019 um 1:05 PDT

Doch hinter dem neuen Look steckt noch mehr. Von der neuen Haarfarbe erhofft sich die 33-Jährige nämlich, dass sie dabei hilft ihre Gesangs-Karriere vorn zu treiben. Bereits im Jahr 2010 brachte sie mit „Alles klar“ ihre erste Single raus.

Nach und nach erschienen dann einzelne Tracks. Der musikalische Durchbruch gelang ihr bisher aber noch nicht.

„Ich sehe aus wie Pocahontas“

„Ich will da als echte Señorita rüberkommen und die ist natürlich dunkelhaarig und nicht blond. Ich sehe jetzt aus wie Pocahontas“, erzählte Gina-Lisa gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung. „Ich brauchte mal was Neues! Ich möchte jetzt ein Latina-Schneewittchen sein. Der Look gefällt mir so gut, voll edel“, so die 33-Jährige weiter.

Nun als „Brünette“ soll sich das ändern. Zudem steht sie im Laufe dieser Woche gemeinsam mit dem US-Sänger und One-Hit-Wonder Dante Thomas (41, „Miss California“) vor der Kamera. In Frankfurt nehmen sie dann gemeinsam ein Musikvideo zu seinem neuen Song „All I need“ auf.