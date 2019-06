Gina-Lisa Lohfink & Co: Promis, die an unheilbaren Krankheiten leiden

Samstag, 22. Juni 2019 23:18 Uhr

Auch bei den Promis ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt einige, die an unheilbaren Krankheiten leiden und fernab des Rampenlichts mit denselben Problemchen zu Kämpfen haben, wie jeder andere auch.

Gina-Lisa Lohfink

Das It-Girl ist dafür bekannt, dass sie immer auf Achse und für Drehs und Fotoshootings vor der Kamera steht. Allerdings sollte sie sich öfter mal eine Pause gönnen, denn die 32-Jährige leidet seit Geburt an einem Herzfehler. Dem “OK” Magazin erzählt die dralle Blondine: “Die eine Hälfte von meinem Herz geht nicht. Es kann jeden Tag mit mir vorbei sein”.

Quelle: instagram.com

In einem Interview mit “Bild” sagt sie, dass sie bisher alles im Griff hat und regelmäßig zum Arzt geht. Gefährlich wird es für Gina-Lisa nur, wenn sie sich zu stark aufregt, deswegen ist Stress und vor allem Streit nicht gut für die quirlige Skandalnudel. Sie sagt:„Ich bin Herzinfarkt gefährdet. Ich darf mich nicht so sehr aufregen.”

Billie Eilish

Das Tourette-Syndrom ist eine unheilbare Krankheit, die sich nicht nur innerlich abspielt, sondern auch äußerlich durch unkontrollierte Zuckungen zeigt. Billie Eilish (17) ist eine der Betroffenen und muss seit Kind an mit der Bewegungsstörung leben. Bei einer immer wachsende Fanbase und Bekanntheit, wurde es schwierig ihre Krankheit zu verbergen.

Quelle: instagram.com

Deswegen äußerte sie sich bei Instagram zu den unkontrollierten Zuckungen und erklärte, dass sie an Tourette leide. Die 17-Jährige ist zum Glück nicht auf sich alleine gestellt und hat immer ihre Mutter bei sich, die sich um sie kümmert.

Kim Kardashian

Große Flecken auf der Haut, Rötungen und Juckreiz – Schuppenflechte oder auch “Psoriasis” genannt ist eine vererbte Hautkrankheit unter der in etwa 125 Millionen Menschen leiden. Kim Kardashian (38) ist eine davon, kaum zu glauben, das die immer topgestylte an dieser Krankheit leidet. In einer Folge der Reality Show “Keeping up with the Kardashians” bemerkt das Model zum ersten Mal ihre Flecken und sucht einen Hautarzt auf.

Der Arzt verschrieb ihr erstmal Ruhe und Entspannung, denn heilbar ist Psoriasi nicht. Mittlerweile hat die 38-Jährige einen Weg gefunden mit der Krankheit umzugehen und teilt bei Instagram ihr Leiden mit ihren Fans.

Daniel Radcliffe

Als “Harry Potter” ist Daniel Radcliffe (29) ganz schön wendig und beweist schnelle Reflexe beim “Quidditch-Spiel”, aus dem er im Film sogar als Sieger hervorgeht. Im echten Leben wäre das für den Schauspieler nicht Möglich, denn er leidet unter der Koordinations- und Entwicklungsstörung Dyspraxie.

Durch die Krankheit entstehen grob- und feinmotorische Schwierigkeiten, sodass Gliedmaße schwer zu kontrollieren sind und es nicht leicht ist Arme und Beine gleichermaßen zu bewegen. Dyspraxie wird auch „Syndrom des ungeschickten Kindes“ bezeichnet, da es Betroffenen schwer macht Handlungen zu erlernen und ihr ihre Bewegungen so auszuüben, wie sie es gerne hätten. Die Ursachen von Dyspraxie kann man noch nicht behandeln.

Brad Pitt

Dem Schauspieler fällt es schwer Menschen zu erkennen, die er zuvor kennengelernt hat, denn er leidet unter der Krankheit Prosopagnosie oder auch “Gesichtsblindheit” genannt. Dennoch schaffen es Betroffene bestimmte Merkmale, die von Wimpern bis hin zu Gangart und Kleidung hervorgehen, zu erkennen. Allerdings fällt es einigen Patienten schwer Emotionen anhand des Gesichts festzustellen.

Brad Pitt (55) sagte 2013 zu dem “Esquire” Magazin: “So viele Leute hassen mich, weil sie denken, ich habe keinen Respekt vor ihnen”. Für den mehrfache Oscar-Preisträger scheint es kein Problem zu sein, denn trotz seiner Beeinträchtigung lässt er sich sein Handicap nicht anmerken. Ein echtes Naturtalent….