Gina-Lisa Lohfink: „Unser erster Kuss war atemberaubend“

Sonntag, 2. Dezember 2018 10:32 Uhr

Die Liebesreise auf der „Queen Atlantis“ ging mit der Finalfolge von „Adam sucht Eva“ erfolgreich zu Ende und es fand sich wieder ein Traumpaar: Gina-Lisa Lohfink und Muskelprotz Antonino Carbonaro.

Model und Moderatorin Gina-Lisa und Antonino (36, aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg) sind das „Adam sucht Eva“-Paar 2018! Was auch immer das bedeutet!

Die 32-Jährige, die gerade einen neuen Song herausgebracht hat, sagte dazu laut RTL: „Ich bin sehr glücklich, wir hatten unseren ersten Kuss und er war atemberaubend.“ Antonino ergänzte: „Es ist schön, kein Single mehr zu sein. Ich habe die Richtige gefunden.“

Wie geht’s weiter?

Zuvor landete das Paar für „24 Stunden“ am Liebesstrand und durfte sich dort vergnügen. Gina-Lisa frohlockte: „Na mal schauen, wie du dich so machst“ … Am nächsten Morgen schwebte die 32-Jährige, nur 1,69m kleine Selbstdarstellerin im siebten Himmel: „Neben Antonino aufzuwachen, ist einfach so schön! Man wacht auf, man hat gute Laune“.

Über den aktuellen Status des TV-Pärchens weiß man bislang allerdings noch nichts. Auch auf den Insta-Accounts der beiden sucht man gemeinsame Bilder vergeblich.

Superquoten für späten Sendeplatz

Übrigens: Antonino ist Karosseriebauer und Fitnessmodel und wiegt bei einer Größe von 1,77m massige 84 Kilogramm. Am liebsten verbringt er seine Freizeit im Fitnessstudio, aber auch Kochen und gemeinsame Zeit mit der Familie sind ihm sehr wichtig. Antonio war seit eineinhalb Jahren Junggeselle.

Ab 23.30 Uhr verfolgten im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 9,2) die vorerst letzte Folge der erfolgreichen Dating Show „Adam sucht Eva“. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen betrug sehr gute 10,9 Prozent (1,08 Millionen).

Das sind für einen solchen späten Sendeplatz ab 23.30 Uhr gute Quoten.