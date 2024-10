Leichte Kritik an der Schuhwahl Gina-Maria Schumacher und ihr Ehemann feiern auf Oktoberfest in Texas

Gina-Marie Schumacher lebt mit ihrem Mann in den USA. (dr/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 12:08 Uhr

Statt in München hatten Gina-Maria Schumacher und Iain Bethke bei einem Oktoberfest in den USA Spaß - inklusive Dirndl und Lederhose. Nur ein kleines Detail brachte leichte Kritik am Outfit des frischvermählten Ehepaars zum Vorschein.

Ende September fand die Traumhochzeit von Gina-Maria Schumacher (27) auf Mallorca statt. Aktuell, also knapp zwei Wochen später, befindet sich die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) mit ihrem Ehemann Iain Bethke (28) wieder in den USA. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte Gina-Maria ein Foto von sich und ihrem Liebsten, das die beiden eng umschlungen und in bayerischer Tracht auf einem Volksfest zeigt. Dazu kommentierte Schumacher: "Oktoberfest in Texas! Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es toll?"

Im Gegensatz zu den Menschenmassen bei der originalen Münchner Wiesn scheint es in dem US-Bundesstaat bei der Oktoberfest-Kopie deutlich beschaulicher zuzugehen. Im Hintergrund sind die Bierbänke nur spärlich besetzt, außerdem ist von bayerischer Folklore nur wenig zu erkennen. Außer eben Schumacher und Bethke, die sich – offenbar als einzige – stilecht in Dirndl und Lederhosen geschmissen haben. Zudem gab es für die beiden eine Portion Popcorn, die Gina-Maria in der Hand hält.

Ein klitzekleiner Kritikpunkt: die Schuhe

Mehr als 17.000 ihrer rund 330.000 Follower gefallen die beiden Schnappschüsse. Zahlreiche Kommentare bekräftigen das frisch vermählte Ehepaar zudem bei ihrer Kleiderwahl. So schrieb ein Follower exemplarisch: "Die einzigen Leute im richtigen Outfit." Ein anderer kommentierte: "Wie cool! Zünftig im Dirndl und Lederhose." Nur ein kleiner Kritikpunkt kam auf: die Wahl der Schuhe. Beide trugen zu ihrer Tracht nämlich weiße Sneaker, für bayerische Traditionalisten ein absolutes No-Go. Ein Fan schrieb dazu: "Aber an den Schuhen gilt es noch zu arbeiten. Aber toll, dass ihr eure heimatliche Kultur auch in der Wahlheimat lebt."

Die erfolgreiche Westernreiterin Gina-Maria Schumacher lebt mit ihrem aus Baden-Württemberg stammenden Ehemann seit einiger Zeit in den USA. In einem Interview mit der Reitsport-Reporterin Savannah Magoteaux verriet sie 2022: "Wir sind ganz nach Texas umgezogen." Die beiden sind seit rund sieben Jahren ein Paar und waren seit 2023 verlobt. Zuvor lebte Gina-Maria Schumacher auf dem Familien-Anwesen am Genfer See in der Schweiz.