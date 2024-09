Stars Giovanni Zarrella: Er verkauft Italia-Kaffee in Deutschland Giovanni Zarrella ist nicht nur Sänger und Moderator sondern auch Unternehmer. Jetzt erweitert er sein Repertoire und steigt in die Genussmittelbranche ein. Mit seiner neuen Marke GIO’s ICED bringt er Eiskaffee in die deutschen Supermärkte, genauer zu Kaufland. Inspiriert von seinen italienischen Wurzeln, möchte Zarrella ein Stück italienisches Lebensgefühl in die deutschen Haushalte bringen. In […]