Musik Girls Aloud kündigen Blu-ray und Box für ‚The Girls Aloud Show‘ an

Girls Aloud - Perfect Magazine & AMI Paris LFW Party 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 18:00 Uhr

Girls Aloud veröffentlichen eine Blu-ray und ein spezielles Deluxe-Boxset ihrer ‚The Girls Aloud Show‘-Reunion-Tour 2024.

Aufgenommen bei ihrer schillernden Show in der Londoner O2 Arena im vergangenen Juni, können Fans der ‚Sound of the Underground‘-Hitmacher die Nacht noch einmal erleben und eine spezielle Blu-ray, DVD und 2CDs der Show sammeln, alles verpackt in einem 12″x12″ großen 62-seitigen Regenbogenfolien-Hardcover-Fotobuch und Schuber.

Das Fotobuch enthält exklusive Fotos von der Show sowie umfangreiche neue Covernotes zur Tour. Die DVD und Blu-ray enthält außerdem Bonusmaterial von den speziell gefilmten Visuals von den Bühnenbildschirmen sowie das offizielle Video zu ‚I’ll Stand By You (Sarah’s Version)‘ und den 38-minütigen ‚The Whole Damn Show Megamix‘.

Das Konzert wird auch als eigenständige Blu-ray-Edition veröffentlicht, zusammen mit digitalen Audio- und Videoversionen. Ein Video von Girls Aloud, in dem sie ‚Something New‘ performen, ist gerade auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal live gegangen. Kimberley Walsh (43), Cheryl (41), Nadine Coyle (39) und Nicola Roberts (39) begeisterten die Fans mit ihrer ersten Tour als Quartett ohne ihre im September 2021 im Alter von 39 Jahren verstorbene Bandkollegin Sarah Harding. Auf der Reunion-Tour spielten die Mädels vor 300.000 Menschen in 30 Shows in Erinnerung an ihre geliebte Freundin. ‚The Girls Aloud Show‘ Blu-ray und Special Deluxe Box Set erscheint am 13. Juni.

Trackliste:

Untouchable

1. The Show

2. Something New

3. Love Machine

4. Can’t Speak French

5. Biology

6. Whole Lotta History

7. Wake Me Up

8. Sound Of The Underground

9. Girl Overboard

10. No Good Advice

11. Graffiti My Soul

12. Long Hot Summer

13. I’ll Stand By You

14. Sexy! No No No…

15. On The Metro

16. Jump

17. Call The Shots

18. Something Kinda Ooooh

19. The Promise

Bonus features

Tour Screen Videos

Something New

No Good Advice

On The Metro

Videos

I’ll Stand By You (Sarah’s Version)

The Whole Damn Show Megamix