Musik Girls Aloud: Sie machen heimlich neue Musik

Girls Aloud, Ten Tour, Feb 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 08:00 Uhr

Girls Aloud feiert Berichten zufolge ein Comeback.

Die Mitglieder der Gruppe, die sich 2013 nach der letzten Nacht ihrer ‚Ten: The Hits Tour‘ trennten, sollen sich heimlich in einem Studio im Norden Londons wiedergetroffen haben, um an einem Video für ihre erste Single seit 11 Jahren zu arbeiten. Cheryl Tweedy, Nicola Roberts, Nadine Coyle und Kimberley Walsh planen, auch Aufnahmen ihrer verstorbenen Bandkollegin Sarah Harding in das Video mit aufzunehmen, um ihrer Freundin Tribut zu zollen, die 2021 an Krebs starb.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Das war eines der bestgehüteten Geheimnisse im Pop, aber jetzt passiert es tatsächlich. Die Mädchen kamen wirklich wieder als Freundinnen zusammen, um sich zu versammeln, als Sarah starb, und das hat einige der alten Risse gekittet und die Dinge ins rechte Licht gerückt. Plötzlich fühlte sich das Wiedersehen, das so lange völlig unmöglich schien, einfach wie eine ganz natürliche Sache an – zu Sarahs Ehren.“ Das Quartett, das in getrennten Autos zum Studio kam und Mützen und Sonnenbrillen trug, um nicht entdeckt zu werden, soll für das Video Superheldenkostüme getragen haben. Die ‚Biology‘-Hitmacher beabsichtigen, dass die Reunion mehr als nur eine einmalige Single sein soll, wobei die Pläne auch mehr Musik und eine Tour beinhalten. Der Nahestehende fügte hinzu: „Sie haben eine Single und ein Video im Kasten, Pläne für ein komplettes Album mit neuer Musik und für die Fans wird das Aufregendste eine massive Reunion-Tour im Jahr 2024 sein. Es wird riesig – und sie sind alle sehr aufgeregt, wieder zusammenzuarbeiten, auch wenn es ein bittersüßes Element gibt. Was auch immer sie tun, es wird natürlich auch immer Erinnerungen an Sarahs Beitrag zur Gruppe geben.“