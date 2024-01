Musical-Remake ihres Kultfilms „Girls Club“-Comeback? Lindsay Lohan überrascht bei Filmpremiere

Pretty in Black: Lindsay Lohan bei der Premiere des "Girls Club"-Musicals. (smi/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 14:58 Uhr

Lindsay Lohan sorgt bei der Premiere des Musical-Remakes von "Girls Club" für Aufsehen. Hat der skandalumwitterte Ex-Teeniestar etwa eine Gastrolle in der Neuverfilmung ihres Kultfilms von 2004.

Lindsay Lohan (37) gibt der Musical-Verfilmung ihres Kultfilms "Girls Club – Vorsicht bissig!" (Originaltitel: "Mean Girls") ihren Segen. Die Schauspielerin schaute am Montag (8. Januar) bei der Premierenfeier von "Mean Girls" in New York vorbei. In einem schwarzen Kleid schritt die frischgebackene Mutter über den Teppich, der passend zum Film rosa statt rot war.

Video News

2004 spielte Lindsay Lohan in "Girls Club – Vorsicht bissig!" die 16-jährige Cady Heron, die an ihrer neuen High School zwischen die Fronten verschiedener Gruppen gerät. Ein Jahr nach "Freaky Friday" zementierte der Film Lindsay Lohans Status als Teenie-Idol – ehe sie abstürzte und zur Skandalnudel wurde.

2018 kam "Mean Girls", so der Originaltitel von "Girls Club – Vorsicht bissig!", als Musical an den Broadway. Am 12. Januar 2024 startet in den USA die Verfilmung der Bühnenshow in die Kinos. In Deutschland soll das musikalische Remake unter dem Titel "Mean Girls – Der Girls Club" am 25. Januar starten.

Cameo-Auftritt von Lindsay Lohan im Musical-Remake?

Lindsay Lohans Anwesenheit bei der Premierenfeier sorgte für Spekulationen. Hat die Hauptdarstellerin des Originals etwa einen Gastauftritt in der Neuverfilmung? "Variety" fragte bei Tina Fey (53) nach. Die Komikerin schrieb sowohl zur Version von 2004 als auch zum Remake das Drehbuch und spielte in beiden Filmen die Lehrerin Ms. Norbury.

Doch Tina Fey wollte nichts verraten. "Das kann ich unmöglich sagen, aber wir haben einige lustige Gastauftritte", sagte sie nur. Namen nannte sie nicht.

Neben Lindsay Lohan besuchten auch Daniel Franzese (45) und Rajiv Surendra die Premiere. Franzese spielte in "Girls Club" Cadys Kumpel Damian, Surendra verkörperte Mathe-Ass Kevin.