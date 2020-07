Sonntag, 19. Juli 2020 16:21 Uhr

Gisele Bündchen plant einen Geburtstag mit 40000 Geschenken

Das Supermodel feiert im Juli ihren 40. Geburtstag. Gisele Bündchen will sich selbst und die Umwelt mit 40 000 neugepflanzten Bäumen beschenken.

Am 20. Juli feiert Gisele Bündchen ihren 40. Geburtstag. Das Supermodel kann es selbst kaum glauben, wie alt sie jetzt schon ist. Ihrer sagenhaften Schönheit tun die Jahre aber keinerlei Abbruch. Im Gegenteil, das Alter steht der Brasilianerin ausgezeichnet.

Gisele Bündchen will „Mutter Erde etwas zurückzugeben“

Um ihren runden Ehrentag gebührend zu zelebrieren, plant der legendäre „Victoria´s Secret“-Engel eine ganz besondere Aktion. Die zweifache Mutter will 40000 Bäumen im Regenwald des Amazonas pflanzen lassen. Auf Instagram schrieb sie:

„Wie einige von euch wissen, steht am 20. Juli mein Geburtstag an. Und es ist nicht irgendein Geburtstag! Ich kann nicht glauben, dass ich 40 werde! Ich habe das Gefühl, dass ein ganz neues Kapitel meines Lebens beginnt, und ich wollte es auf sinnvolle Weise feiern, also habe ich beschlossen, 40.000 Bäume zu pflanzen.

Ich pflanze seit Jahren Bäume für verschiedene Projekte, da ich der Meinung bin, dass dies der beste Weg ist, Mutter Erde etwas zurückzugeben. Um meinen Geburtstag zu feiern, hatten meine Familie und ich dieses Jahr geplant, Bäume im Amazonas-Regenwald in Brasilien zu pflanzen, aber wie wir alle wissen, ist dies derzeit nicht möglich.

Dann hatte ich noch anderen Gedanken! Was wäre, wenn ich für andere einen Weg finden könnte, um dort Bäume zu pflanzen? Ich habe bereits mit meiner Familie und meinen Freunden gesprochen – sie werden alle ihre Geschenke in Bäume verwandeln. Auf diese Weise können wir alle dazu beitragen, unserem Planeten etwas zurückzugeben. Wenn du dich auch inspiriert fühlen, der Erde etwas zurückzugeben, kannst du dich mir anschließen und einen Baum im Amazonas-Regenwald pflanzen. Geh einfach auf www.vivaavida.gift, um zu spenden.“

Quelle: instagram.com

Ein Baum kostet weniger als einen Euro

Mit dieser tollen Aktion gelang es Gisele Bündchen bereits jetzt, ihre Zielvorgaben zu sprengen. Zu Ehren ihres Geburtstages wurden aktuell bereits 50 000 Bäume gespendet.

Jeder kann ganz einfach mitmachen. Wirklich jeder, denn ein Baum kostet umgerechnet nur 80 Cent. Um 40 neue Bäume pflanzen zu lassen, spendet man 33 Euro. Los geht´s!