Stars Gisele Bündchen: Sie hat die Kontrolle über ihr Leben zurück

Gisele Bundchen - Switzerland - Remy Steiner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 09:00 Uhr

Gisele Bündchen fühlt sich „wieder in der Kontrolle“ ihres Lebens.

Die Laufstegschönheit machte diese Aussage, während sie in einem neuen Chat einen Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mutter gab, nur drei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes mit ihrem Freund Joaquim Valente.

Die 44-Jährige sagte im Gespräch mit der französischen ‚Vogue‘ für ihr neuestes Cover-Profil: „Jetzt, wo mein Kleines die Nacht durchschläft, habe ich wieder die Kontrolle über meine Routine. Wie jede frischgebackene Mutter weiß, ist es unglaublich, wie viel Schlaf – oder Schlafmangel – alles verändern kann!“ Trotzdem spürt sie in erster Linie Dankbarkeit als alles andere: „Mit meinen Kindern zu Hause sein zu können und jeden Moment mit ihnen zu genießen, ist unbezahlbar.“

Gisele und Joaquim (36) begrüßten Berichten zufolge ihren kleinen Jungen im Februar 2025, nachdem im Oktober 2024 Schwangerschaftsberichte bestätigt worden waren. Obwohl sie seinen vollen Namen nicht öffentlich bekannt gegeben haben, berichtete das ‚People‘-Magazin, dass das Paar River als zweiten Vornamen ihres Sohnes gewählt hat. Das Paar ist seit 2023 zusammen. Gisele ist auch Mutter von Benjamin (15) und Vivian (12) aus ihrer früheren Ehe mit dem ehemaligen American-Football-Quarterback Tom Brady (46).