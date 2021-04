Giulia Siegel gewinnt „Promis unter Palmen“ – Fans sind entsetzt!

Giulia Siegel gewinnt "Promis unter Palmen" - Fans sind entsetzt!

27.04.2021 17:33 Uhr

Die aktuelle Staffel des Sat.1-Trash-Spektakels "Promis unter Palmen" stand schon von Sekunde eins unter keinem guten Stern. Angefangen mit einem massiven Homophobie-Skandal, bei dem der Sender nicht viel zu spät eingriff.

Schon nach der Ausstrahlung der ersten Folge des Sat.1 Trash-Formats „Promis unter Palmen“ brach ein unglaublicher Shitstorm über den Sender herein. Um nicht noch weitere Kontroversen der möglicherweise untersten Schublade zu öffnen, schnitten die Macher in letzter Sekunde die zweite Folge zu einer reinen Schnarch-Show zusammen.

Aus Pietätsgründen abgesetzt

Als dann noch wenige Stunden später bekannt wurde, dass Entertainer und PuP-Teilnehmer Willi Herren überraschend unter noch ungeklärten Umständen starb, kündigte Sat.1 an, die Sendung mit sofortiger Wirkung abzusetzen.

So hieß es in einer Pressemitteilung von Sender-Seite: „Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen von ‚Promis unter Palmen‘ nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.“ Dieser „würdige Abschluss“ stellte sich aber nur als kleine Erinnerungstafel im Programm heraus, die kurz vor dem ehemaligen „Promis unter Palmen“-Sendeplatz eingeblendet wurde.

„Das ist ja grade ein schlechter Witz!“

Diese kurze Einblendung, scheinen dem Sender viele übel zu nehmen. So schreibt ein Instagram-User: „Die Gedenktafel war eine Frechheit! Ein paar Sekunden unfassbar! Ich werde SAT1 nicht mehr schauen.“

Auch diese Userin ließ ihrem Unmut freien Lauf: „Das ist also der würdige Abschluss? Ganz ehrlich das wird weder den Fans oder Willi gerecht! Wenn ihr schon nicht die restlichen Folgen zeigt, hätte ihr lieber eine Abschlussfolge mit ein paar Highlights aus dem Games, paar Streite und ein Tribut für Willi! Ich hoffe ihr überdenkt eure Entscheidung nochmal, weil das ist ja grade ein schlechter Witz.“

Wenig Freude über die Gewinnerin

Ebenso entsetzt zeigen sich in den sozialen Netzwerken nun auch die Zuschauer über die Bekanntgabe des Gewinners der zweiten Staffel. Der Sender hatte nämlich in einem vollmundigen Post verraten, dass Giulia Siegel in der letzten Runde das Rennen für sich entscheiden konnte und als Gewinnerin das Spiel verlässt.

„Sie hat gelacht, geweint und vor allem Charakterstärke gezeigt. Giulia ist sich bis zum Schluss treu geblieben, hat sich für andere eingesetzt, hat offen ihre Meinung vertreten und sich von niemandem beeinflussen lassen. Mit Köpfchen, Können und am Ende mit 31 Sekunden Vorsprung auf @katybaehm hat sich @giuliasiegel die Goldene Kokosnuss und 100.000 € erkämpft!“

„Giulia sollte einfach mal das Geld spenden!“

In Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, dass nur wenige der Blondine den Sieg und die 100.000 Euro von Herzen gönnen. „Offen ihre Meinung gesagt?! Die hat während der Homophobie-Diskussion schön die Klappe gehalten und den Bizeps von Marcus gestreichelt. Giulia sollte einfach mal das Geld spenden, wenn ihr Willi wirklich so sehr geholfen hat und das, was sie sagt, auch eine Bedeutung hat. #JustSaying“, schreibt ein Fan.

Ein anderer stimmt ihm zu: „Offen ihre Meinung vertreten und sich von niemandem beeinflussen lassen“ das beschreibt ganz gut, wie sie bei Kritik an ihrem Blackface-Kostüm einfach die Kommentarfunktion auf Insta abgestellt hat? Viel Spaß dann weiterhin beim Partymachen in Dubai mit dem homophoben Pöbelprinzen.“ Es scheint, als hätten es der DJane viele übel genommen, dass sie sich im entsprechenden Moment nicht klar gegen Homophobie positioniert hat.

„Sie hat auch genug über Willi hergezogen“

Es scheinen sich aber auch viele User über Giulias Dankeszitat im Sat.1-Posting zu stören. Viele werfen ihr fehlende Integrität vor: „Wieso hat ausgerechnet die Trulla das gewonnen? Ist doch angeblich sofort abgesetzt worden? Verdient hat sie das am Allerwenigsten. Sie hat auch genug über Willi hergezogen. Jetzt tut ihr das alles soooo leid?“

Auch diese Userin zeigt sich wenig erfreut: „Jedes Wort ein Schlag ins Gesicht für die Familie von Willi. Bei so viel „Freundschaft und Vertrauen“ hätte man den Kampf erkennen müssen, den Willi kämpfte. Bei so viel Oberflächlichkeit!!! Drückt man sich aber lieber vor einer Verantwortung, Frau Siegel.“

Nicht die Gewinnerin der Herzen?

Szenen, die ein wenig an den Vorjahressieger Bastian Yotta erinnern, mit dem sich auch kaum einer über den Sieg freuen konnte. In seinem Fall ging aber ein fieser Mobbing-Skandal einher, der den 44-Jährigen zu einer Persona non grata machte. Seither ist es ruhig um den bayrischen Muskelmann.

Es scheint, als ob „Promis unter Palmen“ wiederholt einen Gewinner gekürt hat, der nicht gleichzeitig der Gewinner der Herzen ist. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass die Zuschauer nur zwei Folgen des Formats sehen konnten und im weiteren Verlauf der Staffel noch eine Entwicklung stattgefunden hätte, die Giulia vielleicht in ein sympathischeres Licht gerückt hätte. Vielleicht sollte sich der Sender künftig – falls das Format nochmals gedreht werden sollte – einen anderen Spielmodus überlegen, um auch die Zuschauer mit ins Boot zu holen.