14.12.2020 20:45 Uhr

Giulia Siegel: „Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg!“

Giulia Siegel musste wohl eine der schlimmsten Situationen überhaupt erleben: Ihr Freund Ludwig Heer schwebte in akuter Lebensgefahr...

Erst vor wenigen Wochen wurde die Beziehung von Giulia Siegel und ihrem Freund Ludwig Heer in der TV-Show „Temptation Island VIP“ auf die Probe gestellt. Jetzt mussten die beiden jedoch eine noch viel schlimmere Situation gemeinsam überstehen. Ludwig kämpfte auf den Malediven um sein Leben…

„Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg!“

Die beiden Turteltauben wollten sich, nach einer aufregenden Zeit bei „Temptation Island VIP“, auf den Malediven erholen und die harten Wochen hinter sich lassen. Doch der Traumurlaub sollte für Giulia und Ludwig zum Alptraum werden. Durch einen dramatischen Tauchunfall schwebt der Gourmet-Koch in Lebensgefahr. „Ich dachte, er stirbt mir in den Armen weg!“, beichtet Giulia jetzt im Interview mit „RTL“. Doch was ist passiert?

Ludwig musste wiederbelebt werden

Am eigentlich letzten Tag des Urlaubes ging Ludwig mit Freunden auf einen Tauchgang und beging dabei einen schwerwiegenden Fehler: Er tauchte aus 29 Metern zu schnell wieder auf. Freunde, die auf dem Boot zurückgeblieben waren, bemerkten aufsteigende Luftblasen und holten daraufhin den bewusstlosen Ludwig aus dem Wasser. Zurück an Bord muss der Freund von Giulia mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt werden.

„Als ich dann wieder aufgewacht bin, habe ich meine Beine nicht mehr gespürt und musste mich ständig übergeben“, verrät der 39-Jährige und auch sehen und hören konnte Ludwig direkt nach dem Vorfall nicht.

Er litt an der Dekompressionskrankheit

Giulias Freund litt durch sein zu schnelles Auftauchen an der sogenannten Dekompressionskrankheit. Denn durch sein falsches Handeln, konnte der Stickstoff im Körper, der sich durchs Tauchen gebildet hatte, nicht abgebaut werden. Die lebensbedrohenden Bläschen können einen Teil der Lungengefäße verstopfen und somit zu einer Lungenembolie führen. Einzige Behandlung für diese Krankheit: Der Aufenthalt in sogenannten Dekompressionskammern. Davon gibt es auf den Malediven nur vier Stück – drei davon sind zurzeit allerdings wegen Corona geschlossen…

Folgeschäden erst in einem Jahr erkennbar

Mit Hilfe des Hotels und des Militärs gelang es der Crew, Ludwig innerhalb von vier Stunden zu dieser einen Kammer zu bringen. Die Behandlung schlägt glücklicherweise an und Giulia verrät, wann sie bemerkt hat, dass es ihrem Freund wieder gut ging: „So nach drei Tagen ist er dann frecher geworden.“ Inzwischen hat Ludwig nur noch Probleme mit der Balance, doch erst in einem Jahr wird sich zeigen, ob langfristige Folgeschäden zurück bleiben.

(AK)