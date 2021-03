Giulia Siegel streamt wilde Suff-Nacht aus Dubai: „Muss hier trinken!“

16.03.2021 16:36 Uhr

Auf Giulia Siegel ist Verlass: Egal, wo die hübsche Blondine unterwegs ist, ist Stimmung. Ganz egal, ob im Fernsehen oder im echten Leben, mit der 46-Jährigen wird es niemals langweilig.

Was für eine Nacht! Aktuell macht Model und DJane Giulia Siegel die Straßen Dubais unsicher. In ihrer neusten Insta-Story lässt die 46-Jährige ihre Fans an ihrer wilden Partynacht teilhaben.

„Ich lass doch nicht 180 Euro hier am Tisch stehen!“

Dabei gönnt sich die Blondine so richtig: Champagner, Wodka und Whiskey. Die Drinks fließen in Strömen und verfehlen nicht ihre Wirkung, wie man im Laufe ihrer Story eindrucksvoll sehen kann. Startschuss für diese wilde Nacht beginnt mit einem schicken Abendessen mit Freundin Georgina Fleur und deren Verlobten Kubilay Özdemir. „Endlich mal wieder in einem Restaurant“, freut sich die Münchnerin.

Im Video können Giulias Fans quasi in Echtzeit mitverfolgen, wie die lustige Truppe die Party-Eskalation einleitet. So beginnt der wirklich spannende Teil des Abends damit, dass die Ex-„Temptation Island VIP“-Kandidatin ihre Champagner-Flasche nicht mit aus dem Restaurant rausnehmen darf.

Eine große Frage

„Die war teuer!“, ruft sie und ext die Flasche dann einfach vor laufender Kamera. „Ich lass doch nicht 180 Euro hier am Tisch stehen!“ Na dann mal Prösterchen!

In der Story dürften vor allem viele versucht haben, auf ein Detail zu achten: Und zwar womit TV-Rotschopf Georgina beim gemeinsamen Abendessen eigentlich angestoßen hat. Denn seit wenigen Wochen gibt es hartnäckige Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft der 30-Jährigen.

„Dicke Ti**en, Kartoffelsalat!“

Von Fleur gab es dazu bisher aber noch kein offizielles Statement. So hofften viele Fans eventuell in Giulias Story einen kurzen Blick auf Georginas Gläschen zu erhaschen, um so möglicherweise einen Hinweis zu bekommen. Doch vergebens! Den gab es nicht.

„Ich glaube wir sehen uns erst in zwei Tagen wieder! Ich hab jetzt Hangover!“, kündigte die Siegel zu späterer Stunde in ihrer Story an. Freundin Georgina scheint sich in der Zwischenzeit verabschiedet zu haben. So kuschelt sich Giulia sichtlich angeschickert an ihre blonde Freundin, die stolz ihr pralles XXL-Dekolletee präsentiert und singt den Mallorca-Hit „Dicke Ti**en, Kartoffelsalat!“

Die große Überraschung

Zuhause in der Unterkunft angekommen, gibt es noch einen kleinen Absacker in Form von Wodka und einem Whiskey-Cola und Huch! Wer liegt denn da noch auf der Couch: Aufmerksamen Beobachtern dürfte für eine Millisekunde der schlafende Prinz Marcus von Anhalt ins Auge gestochen sein. Und für alle, die das Motto des Abends schon wieder vergessen haben, singt es Giulia noch ein letztes Mal, bevor auch sie die Äuglein schließt und friedlich einschläft.

Doch eine Sache überrascht: Seit der wilden Feierei ist Giulias Instagram-Kanal plötzlich auf privat gestellt. Ob das etwa mit dem Kater am nächsten Morgen zu tun hat? Eine Sache ist aber gewiss: Um so eine wilde Partynacht dürften sie gerade viele beneiden. (DA)