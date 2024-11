Denzel Washington kam mit Ehefrau „Gladiator II“-Premiere: Pedro Pascals Schwester stahl allen die Show

Pedro Pascals Schwester Lux stahl bei der "Gladiator II"-Premiere am Mittwoch in London allen die Show. (ili/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 07:46 Uhr

Pedro Pascals jüngere Schwester, Transgender-Aktivistin Lux, strahlte am Mittwochabend an der Seite des Schauspielers bei der Premiere von "Gladiator II" auf dem roten Teppich. Auch Denzel Washington hatte familiäre Unterstützung dabei.

Bei der Premiere von "Gladiator II" am Mittwochabend (13.11.) im Londoner Odeon Luxe Leicester Square schritt der chilenisch-US-amerikanische Schauspieler Pedro Pascals (49) mit seiner Schwester Lux Pascal (32) über den roten Teppich.

Beide waren komplett in Schwarz gekleidet, doch in ihrem figurbetonten Kleid mit Schleppe und gewagtem seitlichen XXL-Cut-out stahl die Transgender-Aktivistin dem Filmstar in seinem Hemd mit tiefem V-Ausschnitt und roten Anstecknadeln am Kragen die Show. Lux komplettierte ihren Look mit Diamantohrringen und einem makellosen Make-up, das ihre Gesichtszüge betonte.

Gefeiert in den sozialen Medien

In den sozialen Medien zeigten die Fans ihre Begeisterung über den Auftritt des "süßesten Schwester- und Bruder-Duos" und scherzten, dass Pedro zu Lux' "Begleitung" degradiert worden sei. "Ich weiß nicht, ob ich Pedro oder Lux anschauen soll… die Balmaceda Pascals machen mich verrückt", ist ebenfalls zu lesen.

Der 49-Jährige spielt in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung die Rolle des römischen Generals Marcus Acacius, der unter Russell Crowes (60) Maximus ("Gladiator", 2000) ausgebildet wurde. Und wie es sich für eine unterstützende Schwester gehört, war Lux bei der UK-Premiere an Pascals Seite. Arm in Arm zeigten die Geschwister ihre enge Verbundenheit auf dem Red Carpet – wo er sich auch immer wieder um ihre Schleppe kümmerte, wie unter anderem Fotos bei "Mail Online" zeigen.

Video News

Denzel Washington kam mit Ehefrau Pauletta

Auch US-Star Denzel Washington (69) hatte familiäre Unterstützung bei der Premiere dabei. Er lief mit seiner Ehefrau, Schauspielerin Pauletta Pearson (74), über den roten Teppich, mit der er inzwischen seit 41 Jahren verheiratet ist. Er erschien in einer schicken Anzugkombination, sie in einem seidigen weißen Oberteil und einem schwarzen Maxirock. Dazu kombiniert Pauletta einen schwarzen, wallenden Mantel und eine lange Perlenkette mit Anhänger.

Washington ist in Sir Ridley Scotts (86) Monumentalstreifen in einer weiteren Hauptrolle neben dem irischen Schauspieler Paul Mescal (28) zu sehen. "Gladiator II" startet am 14. November in den Kinos.