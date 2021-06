Glamour-Auftritt für Motsi Mabuses kleine Schwester Oti in London

Oti Mabuse auf dem roten Teppich der BAFTA TV Awards. (nra/spot)

07.06.2021 11:39 Uhr

Oti Mabuse ist längst nicht mehr nur Motsis kleine Schwester. Die 30-Jährige war der Hingucker auf dem roten Teppich der BAFTA TV Awards in London.

Tänzerin Oti Mabuse (30) war am Sonntag der Hingucker auf dem roten Teppich der BAFTA TV Awards in London. Die kleine Schwester von „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (40) zog in ihrer bodenlangen, trägerlosen Traumrobe alle Blicke auf sich.

Die gebürtige Südafrikanerin tanzt bei der britischen „Let’s Dance“-Version „Stricly Come Dancing“ unter den wachsamen Augen ihre Schwester. Motsi sitzt auch dort in der Jury. Bei der Preisverleihung erntete die gebürtige Südafrikanerin nun viele bewundernde Blicke. Vor allem ihr Dekolleté und der hohe Beinschlitz sorgten für viel Aufmerksamkeit. Dazu kombinierte sie silberfarbenen Schmuck und farblich passende Stilettos.

Ihr Make-up hielt die 30-Jährige schlicht, aber auch glamourös. Ihre Augen betonte sie mit künstlichen Wimpern und schimmerndem Lidschatten. Auf ihren Lippen glänzte ein zarter Lipgloss. Kurze gewellte Haare rundeten den Look perfekt ab.