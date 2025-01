Modische Eyecatcher Glamour ist angesagt: Diese Strumpfhosen begeistern im Winter

Farbige Strumpfhosen sind ein willkommener Farbtupfer in jedem Look. (paf/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 17:45 Uhr

Strumpfhosen halten im Winter nicht nur die Beine warm, sondern sorgen für einen stilbewussten Auftritt. Dezente Varianten weichen dieses Jahr Modellen, die alle Blicke auf sich ziehen.

Besonders im Winter verleihen Strumpfhosen Alltags- oder Abend-Looks den letzten Schliff. Hoch im Kurs stehen dieses Jahr auffällige Modelle, die zum Mittelpunkt des Outfits werden. Fashion-Influencerinnen und modebegeisterte Stars geben auf Social Media Inspirationen für eigene Styles.

Lässiges Two-Tone-Outfit

Unternehmerin Cindy Prado peppte ihren coolen Look mit einer weinroten Strumpfhose auf. Diese ergänzte sie farblich perfekt um eine Samttasche, eine Sonnenbrille, Handschuhe und High Heels. In einen Two-Tone-Look verwandelte sie ihr Outfit mit einer schwarzen Lederjacke und einem schwarzen Top. Auch ihre Ledershorts und ihren Gürtel hielt sie in Schwarz, wodurch die burgunderroten Akzente besonders hervorstachen.

Sexy Strumpf-Look

Rosie Huntington-Whiteley (37) entschied sich für eine verruchte Kombination. Die Schauspielerin zeigte sich im Rahmen der Pariser Fashion Week in einem schokoladenbraunen Kleid mit Strumpfhaltern. Diese hielten ihre dunklen Overknee-Strümpfe an Ort und Stelle. Die sexy Kombination vervollständigte ein brauner Taillengürtel und spitz zulaufende High Heels.

Glitzernder Akzent

Nach Silvester und Weihnachten muss die Glitzer-Strumpfhose nicht im Kleiderschrank verschwinden. Auch bei einem Dinner-Date oder einer Partynacht darf sie zum Einsatz kommen. Wie aus dem It-Piece ein ausgehtauglicher Look entsteht, machte die Fashion-Influencerin Lima Ché auf Instagram vor. Die Content Creatorin wählte eine Strumpfhose mit silber funkelnden Fäden, die große Rauten auf ihren Beinen formten. Dazu trug sie ein "Kleines Schwarzes" mit semi-transparenten Ärmeln und Fellbesatz an den Handgelenken. Den glamourösen Look rundeten eine schwarze Micro Bag und schlichte High Heels ab.

Knalliges Colour-Blocking

Eine gewagtere Kombination präsentierte Rebecca Mir (33) ihren Instagram-Followern. Die TV-Moderatorin bewies, dass sie das Colour-Blocking perfekt beherrscht. Unter einem langen, roten Ledermantel waren ihre Beine in einer knallpinken Strumpfhose zu sehen. Auch ihre Handschuhe strahlten dem Betrachter in Pink entgegen.