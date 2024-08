Hochzeit in Südfrankreich Glasperlenspiel-Paar Carolin und Daniel hat geheiratet

Daniel und Carolin von Glasperlenspiel sind nun Mann und Frau. (dr/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 16:47 Uhr

Mit einer romantischen Hochzeit im idyllischen Südfrankreich besiegelten Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg ihre Liebe. Das Glasperlenspiel-Duo heiratete im kleinen Kreis an ihrem Sehnsuchtsort. Die Verlobung fiel hingegen weniger kitschig aus...

Das Glasperlenspiel-Paar Carolin Niemczyk (34) und Daniel Grunenberg (35) ist nun Mann und Frau. Das meldet die Zeitschrift "Vogue" und zeigt dabei sogar exklusive Bilder von der Hochzeit der beiden Musiker in Südfrankreich. 41 Gäste seien bei der Feier im Dörfchen Allan erschienen. Die Region zähle schon lange zu den Sehnsuchtsorten von Niemczyk und Grunenberg. Für die Musik auf ihrer Hochzeit sorgte das Elektropop-Duo im Prinzip sogar selbst: "Wir hatten einen großartigen DJ und für ihn hat Daniel eine Spotify-Playlist mit unseren persönlichen Lieblingstracks im Vorfeld erstellt." Auch Songs aus den 90er- und den 2000er-Jahren hätten dabei nicht fehlen dürfen.

Im Oktober, wenn es beruflich nach den Sommerfestivals wieder ruhiger werde, gehe es für die beiden dann auf Hochzeitsreise durch Kanada, erzählt Niemczyk weiter – ganz romantisch nur zu zweit. Die Sängerin und der Keyboarder stammen beide vom Bodensee und lernten sich bereits in Teenager-Jahren kennen. Bereits vor ihrem Projekt Glasperlenspiel machten die beiden gemeinsam Musik. Seit 2006 sind sie ein Paar. Die Verlobung verlief im Übrigen recht unglamourös, allerdings ziemlich ausgefallen, wie Niemczyk weiter berichtet.

Antrag erfolgte im Berliner KaDeWe

"Heiraten hatte für mich immer etwas sehr Erwachsenes und ich war mir oft nicht sicher, ob das etwas für mich ist", berichtet die Sängerin. Der Antrag sei dann unaufgeregt und ohne Kitsch vonstattengegangen: "Als Daniel und ich eines Abends beim Italiener in der sechsten Etage des KaDeWes saßen, stieg in dieser Situation das Verlangen in mir, Daniel zu sagen: 'Ich glaube, ich könnte mir jetzt vorstellen zu heiraten!'" Er habe nur kurz überlegt und dann gesagt: "Dann lass uns ins Erdgeschoss fahren und ich kaufe dir einen Ring, und wir heiraten!" Natürlich habe sie "Ja" gesagt: "Also sind wir heruntergefahren, und er hat mir einen Ring gekauft."