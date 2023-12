Stars Glastonbury: Wer spielt im Legens-Slot?

Shania Twain - PNC Music Pavilion on June 28, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 10:00 Uhr

Shania Twain und Chaka Khan liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten Legends-Showslot auf dem Glastonbury Festival.

Der ‚Man! I Feel Like a Woman‘-Hitmacher und die Queen of Funk sollen sich beide in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden, um auf dem Festival am Sonntagnachmittag aufzutreten, bei dem zuvor schon Dolly Parton, Kylie Minogue und Lionel Richie auf der Pyramidenbühne standen.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Gespräche mit Chaka und Shania laufen seit Monaten. Die Organisatoren sind es viel später als üblich angegangen, die drei Headliner des Festivals festzunageln, und das bedeutete, dass noch keine Entscheidung darüber getroffen wurde, wen sie für den Legenden-Slot auswählen werden. „Aber Chaka und Shania stehen ganz oben auf der Liste, haben beide ihr Interesse bekundet und halten sich beide den Termin frei. Es wäre eine unglaubliche Ehre für beide – und die Hits würden allen gefallen.“

Shania gab zuvor zu, dass es ein „wahr gewordener Traum“ wäre, den Glastonbury-Gig zu ergattern. Gegenüber ‚The Sun‘ sagte sie im August: „Ich weiß noch nichts Genaues, aber wäre das nicht großartig? Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir damit stehen. Natürlich wäre es ein Traum, der wahr wird. Es ist eine unglaubliche Ehre und ich habe immer so viel davon gehört. Es ist das Ding. Es wäre außergewöhnlich. Ich würde es sofort tun, also schauen wir mal, was passiert.“