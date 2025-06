Stars Lorde über Geschlechtsidentität: ‚An manchen Tagen bin ich eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin‘ Lorde fühlt sich „geschlechtlich in der Mitte“. Die ‚Royals‘-Hitmacherin fühlt sich „resistent“ dagegen, ihr Geschlecht zu etikettieren, hat aber das Gefühl, dass sie Tage hat, an denen sie eine Frau ist und andere, an denen sie ein Mann ist. Und sie das Gefühl hat, dass ihre Identität „expansiver“ geworden ist. Die erste Zeile auf Lordes […]