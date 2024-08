Zweites Kind „Glee“-Star Lea Michele ist erneut Mutter geworden

Schwanger bei der Met Gala: Lea Michele im Mai 2024. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 06:34 Uhr

Süße Nachrichten bei Lea Michele: Die "Glee"-Schauspielerin hat die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben und auch gleich den Namen verraten.

"Glee"-Star Lea Michele (37) ist wieder Mutter geworden. Die Geburt ihres zweiten Kindes, einer Tochter, teilte die Schauspielerin am Sonntagabend (25. August) in einem Instagram-Post mit. "Unsere Herzen sind so voll", schrieb sie zu einem Foto. Dazu verriet sie auch gleich den Namen der Kleinen: Emery Sol Reich.

Auf dem Foto zu sehen sind die Beinchen der Neugeborenen mit den Händen von Lea Michele, Ehemann Zandy Reich (40) und Söhnchen Ever Leo (4), der 2020 zur Welt kam und erst vor wenigen Tagen seinen 4. Geburtstag feierte. Wann genau die kleine Emery zur Welt kam, verriet Lea Michele nicht.

Lea Michele hatte mehrere Fehlgeburten

Ende Juli machte die 37-Jährige bekannt, dass sie nach der Geburt ihres ersten Kindes mehrere Fehlgeburten erlitten hat. Sie habe "zwei hintereinander liegende, sehr früh gescheiterte Schwangerschaften" gehabt, sagte sie im Podcast "BDA Baby" von Katherine Schwarzenegger (34). Nach einer weiteren Fehlgeburt erhielt sie 2022 schließlich die Diagnose Endometriose. Nach einer Operation und "vielen Medikamenten und Tausenden Spritzen" wurde sie schließlich wieder schwanger.

Lea Michele machte ihre erneute Schwangerschaft im März 2024 mit einem Instagram-Post öffentlich und am Muttertag im Mai teilte sie ebenfalls auf Instagram mit, dass sie eine Tochter erwartet. Mit Ehemann Zandy Reich ist die Schauspielerin seit 2018 verheiratet.