Film Glen Powell: Tom Cruise war beim Anschauen des Trailers zu ‚The Running Man‘ begeistert

Glen Powell - February 2024 - Getty Images - SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 11:00 Uhr

Glen Powell verrät, dass Tom Cruise beim Anschauen des Trailers zu ‚The Running Man‘ „so begeistert“ war.

Der 36-jährige Schauspieler wird in dem kommenden Thriller die Hauptrolle des Ben Richards spielen und hat nun verraten, dass sein ‚Top Gun: Maverick‘-Co-Star seine Aufregung nicht verbergen konnte, nachdem er den ersten Teaser für ‚The Running Man‘ gesehen hatte. „Diesen Teaser mit Tom Cruise zu sehen, ist eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Er war so begeistert, nachdem er ihn gesehen hatte. Das Erstaunliche an meiner Beziehung zu Tom ist die Tatsache, dass er aus seiner Begeisterung keinen Hehl macht. Er liebt das Theatererlebnis, die harte Arbeit und den Einsatz des eigenen Körpers, um das Publikum zu unterhalten“, so Powell.

‚The Running Man‘ – in dem auch Josh Brolin, Colman Domingo, Michael Cera und Katy O’Brian mitspielen werden – ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Stephen King aus dem Jahr 1982 und folgt dem verzweifelten Ben Richards (Powell), der sich für die TV-Spielshow ‚The Running Man‘ anmeldet, in der Staatsfeinde dem Tod durch die Stalker des Spiels entgehen müssen, um ihre Freiheit zu gewinnen.

Der Film aus dem Jahr 2025 wird die zweite Verfilmung von Kings Werk sein. Der erste ‚Running Man‘-Film ist mit Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Ben Richards aus dem Jahr 1987 zu sehen. Powell hatte zuvor verraten, dass die ‚Terminator‘-Ikone ihm seinen Segen für den neuen ‚Running Man‘ gegeben hat.