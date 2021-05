GNTM 2021: Catwalk-Coaching von Topmodel Alessandra Ambrosio vorm Finale

20.05.2021 09:00 Uhr

Jetzt steht für sie alles auf dem Spiel: Die Halbfinalistinnen müssen in der nächsten Folge ihren letzten Elimination-Walk vor dem Finale absolvieren. Dafür bekommen sie allerdings prominente Unterstützung von Topmodel Alessandra Ambrosio.

In der aktuellen Folge „Germany’s Next Topmodel“ steht für die Halbfinalistinnen der letzte Catwalk vor dem Finale an – und dafür bekommen sie prominente Unterstützung von Topmodel Alessandra Ambrosio!

Die Nachwuchsmodels müssen eine Rede halten

Vor der letzten Elimination sind die Top Sechs GNTM-Kandidatinnen ganz besonders nervös: Es gilt dieses Mal nämlich nicht nur den Laufsteg zu bestehen, sondern abschließend eine kurze Rede vor Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und Kerstin Schneider zu halten.

Alessandra Ambrosio coacht die Mädels

Damit die Mädels auf ihren letzten GNTM-Walk vor dem großen Finale auch gut vorbereitet sind, bekommen sie nochmal ein ganz besonderes Coaching von keiner geringeren als Topmodel Alessandra Ambrosio. Die Brasilianerin ist bereits seit Jahren eines der gefragtesten Models und lief schon auf den größten Laufstegen der Welt, wie zum Beispiel „Victoria’s Secret“.

Das sagen die Models über ihren letzten Walk

Bei den Models liegen so kurz vor dem Finale, natürlich trotz Coaching die Nerven blank. Yasmin verrät: „Wir sind alle sehr angespannt. Es ist unsere letzte Elimination vor dem Finale und wir spüren es auch. In den letzten Wochen haben wir gemeinsam in einem Zimmer geschlafen und gemeinsam Hürden überwunden – und ja: One last time jetzt.“ Dascha ist sehr konzentriert: „Dieser Auftritt da draußen, das ist das, was jetzt wichtig ist für mich. Ich freue mich einfach so sehr. Ich will einfach diesen Moment genießen. Einfach Spaß haben.“ Und Ashley resümiert: „Ich weiß schon, dass das ein ganz besonderer Walk ist. Es könnte auf jeden Fall der letzte Walk sein.“



Wer kommt ins große Finale?

Welche GNTM-Anwärterin kann auf dem Laufsteg glänzen und wird von Heidi Klum mit einem Ticket für das langersehnte Finale belohnt? Und bei wem endet die Reise so kurz vor dem Ziel? Das erfährt man am Donnerstag, den 20. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben.