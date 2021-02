06.02.2021 09:43 Uhr

GNTM 2021: Diese Mädels lieben wir jetzt schon!

Die Lieblingsaufgabe jeder ersten GNTM-Folge: Favoritinnen herauspicken. Immer wieder gibt es Mädels, die sofort mit ausgefallenen Looks und besonders tollen Charakteren auffallen. Auch dieses Jahr sind wieder einige Meeedchen dabei, die gleich am Anfang unser Herz stehlen.

Die erste Folge von „Germany’s Next Topmodel“ ist geschafft, die ersten sechs Mädels sind raus und schon jetzt kristallisieren sich bereits einige Favoritinnen heraus. Nicht nur für Heidi Klum, die mal wieder überschwänglich gelobt hat – auch wir haben bereits einige Lieblinge!

Yasmin

Yasmin war in der ersten Folge gar nicht mal so häufig zu sehen – und doch erschlich sie sich auf ganz einfache Art und Weise den Weg in die Zuschauerherzen: durch ihre Offenheit gegenüber der gehörlosen Maria. Während die meisten Mädels offensichtlich etwas überfordert waren, gesellte sich Yasmin sofort zu Maria und begann sich in Gebärdensprache mit ihr zu unterhalten. Dabei fragte sie Maria immer wieder um Hilfe – diese war sichtlich erfreut über Yasmins Interesse. So alltäglich Yasmins Reaktion sein sollte – sie wärmt einem doch direkt das Herz!

Maria Schimanksi

Die gehörlose Anna-Maria Schimanski, die gerne Maria genannt werden möchte, hat sich vom ersten Moment an in unser Herz gebärdet. Die herzliche Art, das strahlende Lächeln und der eindeutige Spaß an ihrer Teilnahme macht sie umgehend sympathisch. Auch ihre Motivation ist ehrlich – sie möchte bei GNTM für Diversity sorgen und auf die immer noch vorhandenen Missstände von Gehörlosen aufmerksam machen. Die Challenges, denen sie sich aufgrund ihrer Gehörlosigkeit stellen werden muss, kann sie kaum erwarten.

Liliana

Wunderschön, aufmüpfig, selbstbewusst, durchgeknallt – alles Adjektive, die auf Liliana zutreffen. Mit kessen Sprüchen am laufenden Band, ohne unsympathisch zu wirken und einem gesunden Selbstbewusstsein ist die Schönheit die perfekte Lieblingskandidatin. Mit ihrem Deutsch-Englisch-Mix und der aufgedrehten Art erinnert sie ein bisschen an Tamara aus der 15. Staffel – obwohl die beiden äußerlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Und im Vorspann für die zweite Folge gab es einen Vorgeschmack auf Zickerei mit Soulin…

Dascha

Die 20-jährige Dascha ist die Quasselstrippe der 16. Staffel von GNTM. Sie quatscht, und quatscht, und quatscht, ist laut und aufgedreht und kann einem sicherlich schnell auf die Nerven gehen. Aber zumindest der Inhalt ihrer Quassel-Attacken ist durchweg optimistisch und positiv. Und ein gesundes Selbstbewusstsein hat das Curvy-Model der Staffel ebenfalls – einfach durchweg sympathisch, trotz Nervenstrapazierung!

Fun Fact: Ex-GNTM-Teilnehmerin Lijana Kaggwa aus der letzten Staffel ist sich sicher, dass Dascha dieses Jahr gewinnen wird. Da ist wohl jemand Fan!

Linda Violet

Linda hat sich innerhalb von ein paar Sekunden von einer unscheinbaren Kandidatin in eine coole Nudel verwandelt – als Manfred Thierry Mugler gerne Beine sehen will und sie dann spontan blankgezogen hat. Auch Heidi war von der Aktion beeindruckt: „Ich liebe mutige Mädchen, die zeigen wollen, was sie drauf haben“, sagt sie zu Linda. Die gibt hinterher sogar noch zu – das Ganze war für die Aufmerksamkeit. „Man muss im Gedächtnis bleiben“, erklärt sie hinter den Kulissen. Da hat eine den Dreh raus – und so viel Selbstbewusstsein gepaart mit Ehrlichkeit wirkt richtig authentisch und mega cool!

Die 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft regelmäßig donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben. Im folgenden Video bekommt ihr einen Einblick in die Sendung. (AKo)