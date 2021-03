GNTM 2021: Heidis Meeedchen feiern die 80er

GNTM: Heidis Meeedchen feiern die '80s

18.03.2021 14:38 Uhr

In der siebten Folge von GNTM drehen die Topmodel-Anwärterinnen ihren allerersten Werbespot – und der wird schrill und bunt. Welche Meeedchen können nicht nur gut aussehen, sondern überzeugen Modelchefin Heidi auch mit ihrem Schauspieltalent?

Neon-Leggings, bunte Stulpen und toupierte XXL-Frisuren. Für den Videodreh in der siebten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 18. März) geht es zurück in die 80er-Jahre.

Let’s get physical!

„Ich mag diese knalligen, bunten Outfits. Das passt jetzt auch perfekt zu meinen Haaren“, Romina (21, Köln) ist begeistert. Das sportbegeisterte Model inszeniert sich gekonnt mit ihrer feuerroten Haarpracht in der Fitnessstudio-Kulisse.

Die Meeedchen müssen Humor und Verkaufstalent beweisen

„Wir feiern die 80ies!“, sagt Heidi Klum. „Die Mädchen haben drei Produkte zur Auswahl, von denen sie eines bewerben sollen. Ein witziger Slogan, verkaufsstarke Argumente und übertriebene Gestik und Mimik sind heute absolut erwünscht.“

Wer wird Heidis Erwartungen treffen?

Die Kreativität der Topmodel-Anwärterinnen ist gefragt: Für den Werbespot müssen sie sich nicht nur einen eigenen Text überlegen, sondern auch im Set spontan mit unterschiedlichen Requisiten interagieren. Retro-Radio, Stretching-Bänder oder Waschmittel?

Alysha (19, Berlin) entscheidet sich zielsicher: „Ich bin sehr sportlich unterwegs, deshalb werde ich auf jeden Fall die Location mit dem Fitnessstudio nehmen und mir da eine coole Story überlegen.“ Gelingt es dem GNTM-Model, mit kreativen Ideen beim Dreh des Werbespots zu begeistern?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20:15 Uhr auf sixx.