GNTM 2021: Maria ist die erste gehörlose Teilnehmerin

Ob klein, kurvig oder eben gehörlos: Der Teilnahme bei „Germany's next Topmodel“ sind dieses Jahr keine Grenzen gesetzt...

„Germany’s next Topmodel“ steht 2021 noch mehr als die Staffeln zuvor, im Zeichen der Diversity. Deshalb ist dieses Jahr auch Maria dabei. Sie ist die erste gehörlose Modelanwärterin, die um den großen Titel kämpft.

Sie hat ihren eigenen Dolmetscher

Die 21-Jährige hat aufgrund ihrer Gehörlosigkeit ihren persönlichen Dolmetscher in der Modelshow von Heidi Klum dabei. So kann sie sich trotzdem mit der Crew und den anderen Teilnehmerinnen verständigen. Sie hofft allerdings, dass die anderen Mädchen ihr auch ein wenig entgegenkommen und vielleicht die ein oder andere Gebärde lernen, um mit Maria, die in der ersten Sendung eine Runde weitergekommen ist, zu kommunizieren.

Maria erhofft sich Unterstützung von den anderen Mädchen

In der ersten Folge von „Germany’s Next Topmodel“, die am Donnerstag (4. Februar) auf ProSieben ausgestrahlt wurde, erklärt die hübsche Blondine aus Flensburg: „Ich bin in der Situation, anders als die anderen Mädchen zu sein. Manche Leute setzen sich damit gar nicht auseinander, das stört mich.“ Das Nachwuchsmodel hofft, dass die anderen Mädchen nicht einfach über ihre Gehörlosigkeit hinwegsehen werden. „Ich wünsche mir, dass die Mädels sich ein bisschen Mühe geben. Ich will jetzt nicht hier rumlaufen und jedem sagen, wie er was zu gebärden hat. Das ist ein Prozess, der sich mit der Zeit entwickeln muss.“

Auf Nachfragen werde Maria, dessen komplette Familie gehörlos ist, aber gerne jedes Zeichen der Gebärdensprache, die ja sehr nach Logik aufgebaut sei, erklären. Kandidatin Yasmin hat Maria direkt beim Wort genommen und sich schon in der ersten Folge in den ersten Gebärden mit ihr unterhalten.

Noch mehr Diversity

Doch nicht nur Maria steht dieses Jahr für Diversity. Da es dieses Jahr absolut keine Beschränkungen gab, sind unteranderem auch Petite-Models, wie zum Beispiel Romi, dabei. Zudem kämpfen so wie im letzten Jahr, auch Alex, ein Transgender– und Dascha ein Curvy-Model um den Sieg.

Diese Neuerungen erwarten dich

Das die Beschränkungen, welche in den letzte Jahren galten, dieses Mal abgeschafft wurden sind allerdings nicht die einzigen Veränderungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die komplette Staffel der Model-Show in Europa gedreht. Neben vielen spannenden Gästen ist auch Heidis Tochter Leni das erste Mal in einigen Sequenzen zu sehen. Und, was ein wundervoller Zufall: Leni kann bestens mit der gehörlosen Maria kommunizieren. Die 16-jährige Tochter von Heidi Klum lernt nämlich seit zwei Jahren Gebärdensprache.

