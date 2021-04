GNTM 2021: So sieht Drag Queen Miss Fame ungeschminkt aus!

GNTM 2021: Das ist Gastjurorin Miss Fame

15.04.2021 20:45 Uhr

In der aktuellen Folge „Germany's Next Topmodel" bekommt Heidi Klum extravagante Unterstützung. Wir verraten alles, was man über die Gastjurorin wissen muss!

Seit einigen Staffeln „Germany’s next Topmodel“ holt sich Heidi Klum immer wieder spannende Persönlichkeiten an ihre Seite um die Nachwuchsmodels zu bewerten. So auch in der nächsten Folge: Miss Fame unterstützt Heidi beim Entscheidungswalk.

Wer ist Miss Fame?

Miss Fame ist eine weltbekannte High-Fashion-Dragqueen, die durch ihren glamourösen Kleidungsstil und ihr perfektes Make-up überzeugt. Mit ihren Make-up-Künsten verwandelt sie sich allerdings nicht nur selber, sondern arbeitet auch als Make-up-Artist für Stars und Sternchen. Kurtis Dam-Mikkelsen – wie die Drag Queen mit bürgerlichem Namen heißt – war allerdings schon vor ihrer Zeit als Drag Queen ein Male Model.

So wurde die Drag Queen weltweit bekannt

Die größte Bekanntheit erlangte Miss Fame allerdings nicht als Male Model, sondern 2015, als sie an der US-Amerikanischen Show „RuPaul’s Drag Race“ teilnahm und den siebten Platz belegte. Danach trat sie in verschiedenen Musikvideos auf und brachte sogar ein eigenes Musikalbum heraus. Doch die Drag Queen hat nicht nur in der Musikszene Fuß gefasst, sondern auch in der Beauty-Welt. So wird sie zwei Jahre nach ihrer Teilnahme an der Show, zum Beispiel zur Markenbotschafterin von „L’Oréal Paris“.

So sieht Miss Fame ungeschminkt aus

Trotz ihrer Zusammenarbeit mit zahlreichen Beauty-Firmen und ihrer Liebe zu Make-up ist Miss Fame allerdings nicht immer nur geschminkt unterwegs. Auch auf ihrem Instagram-Kanal findet man immer wieder Bilder ohne große Perücken und krasse Looks – und die sehen nicht weniger gut aus! Privat hat Kurtis Dam-Mikkelsen alias Miss Fame sein Glück in Ehemann Patrick Bertschy gefunden. Seit 2013 sind die beiden liiert. Inzwischen lebt das Paar mit den beiden Dackeln Mina und Shaya in der Schweiz, der Heimat von Ehemann Patrick.

Das macht sie zur perfekten Gastjurorin

Mit dem Allround-Talent hat sich Heidi die perfekte Gastjurorin ausgesucht. Miss Fame weiß nämlich nicht nur alles über das Modelbusiness, sondern kann auch nachvollziehen wie die Mädels sich fühlen. Immerhin trat sie selbst vor Jahren in einer Castingshow an. Zudem hat die Drag Queen die perfekten Tipps für den speziellen Haute Couture-Walk, den die Topmodel-Anwärterinnen absolvieren müssen. Denn dabei geht es vor allem um extravagante Posen – und die hat Miss Fame garantiert drauf!



Wer kann Heidi von sich überzeugen?

Neben dem Entscheidungswalk steht für Heidis Mädels auch diese Woche natürlich ein Shooting an. Dafür müssen sie in einer leerstehenden Baracke vor der Kamera von Kristian Schuller mit überdimensionalen Stoffschmetterlingen auf ihrer Haut posieren. Wer Heidi sowohl beim Shooting, als auch beim Walk überzeugen kann, erfährt man in der nächsten Folge „Germany’s next Topmodel“.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.