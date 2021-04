GNTM 2021: Soulin, Dascha, Romina, Alex – Wer von Heidis Meeedchen kommt in die Top Ten?

GNTM 2021: Es geht um den Einzug in die Top Ten!

15.04.2021 11:42 Uhr

Das Finale von „Germany's Next Topmodel“ rückt immer näher. In dieser Folge kämpfen die Nachwuchsmodels allerdings erstmal um den Einzug in die Top Ten...

Diese Woche ist es endlich soweit: Heidi Klum kürt ihre Top Ten bei „Germany’s Next Topmodel“ – und das bedeutet, der Druck ist dieses Mal besonders hoch. Welches der Nachwuchsmodels behält trotzdem die Nerven und setzt sich gegen seine schönen Mitstreiterinnen durch?

Es geht um den Einzug in die Top Ten

In der aktuellen Folge GNTM wird es daher nochmal besonders hart für die Mädels. Den Platz in der Top Ten der Modelshow müssen sie sich immerhin auch verdienen. Kandidatin Ana ist auf jeden Fall bereit, sich der Herausforderung zu stellen: „Es geht um den Einzug in die Top Ten. Nur die Besten kommen weiter. Da reicht es nicht mehr, gut zu sein. Deswegen werde ich Heidi jetzt zeigen, dass ich die Beste sein kann!“

Kristian Schuller ist zurück bei GNTM

Bei dem Shooting der elften Folge müssen Ana und die anderen Nachwuchsmodels in einer leerstehenden Baracke vor der Kamera von Kristian Schuller balancieren – und das mit überdimensionalen Stoffschmetterlingen auf ihrer Haut. „Kristian Schuller ist als Modefotograf weltweit erfolgreich und gehört seit der zweiten Staffel fest zur #GNTM-Familie. Dementsprechend hoch sind seine Erwartungen und ich bin mir sicher, dass er meine letzten elf Mädchen zur Höchstleistung antreiben wird“, sagt Heidi Klum.

Wer kann Heidi von sich überzeugen?

Höchstleistung bedeutet in diesem Fall allerdings, weniger ist mehr: In auffälligen High-Fashion-Roben ist statt großer Posen und dynamischer Bewegungen Minimalismus gefragt. Topmodel-Anwärterin Elisa vermutet: „Ich glaube, es ist heute wichtig, ausdrucksstarke Blicke zu zeigen. Es ist ein krasser Look und alles muss miteinander harmonieren.“ Welches Model kann Heidi diese Woche beim Shooting überzeugen? Für wen endet die Reise so kurz vor der Top Ten?

Deshalb ist Romy freiwillig ausgestiegen

Eine Kandidatin wird bei der nächsten Folge allerdings nicht dabei sein. Romy entscheidet sich nämlich in der letzten Folge dazu freiwillig aus der Castingshow auszusteigen. Wie sie ihren Ausstieg erklärt, zeigen wir im Video.



„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.