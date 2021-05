GNTM: Ähm, Rominas Freund Stefano Zarrella ein Papa?

GNTM: Ähm, Rominas Freund Stefano Zarrella ein Papa?

14.05.2021 10:40 Uhr

Romina Palm aus der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" gratuliert ihrem Freund Stefano Zarella zum Vatertag. Bitte?

Die „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin hat ihrem Freund am Vatertag in einer öffentlichen Botschaft gratuliert und damit einige Augenbrauen zum Hochschnellen gebracht. Bedeutet das etwa, dass die beiden bald Eltern werden?

Vatertagswünsche an Stefano Zarrella

Auf Instagram schrieb die 21-Jährige ihrem Freund Stefano Zarrella: „Frohen Vatertag, obwohl du noch kein Vater bist.“ Es ist also keine Nachwuchsverkündung. Bis jetzt sind die beiden lediglich gemeinsame Hundeeltern. Wie lange das noch so bleibt, ist allerdings fraglich, denn der 30-Jährige heizt prompt selbst die Gerüchteküche an. „Noch nicht, mein Engel. Wer weiß, was noch passiert. Ich liebe dich“, antwortet er auf Rominas Nachricht.

Romina wartet auf einen Antrag

Na, wenn das nicht vielversprechend klingt! Immerhin ist es mit den beiden schon ziemlich erst. In einer GNTM-Folge erklärte Romina Palm beispielsweise schon in einem Trainingsinterview, dass sie eigentlich nur noch auf den Antrag warte. Und dass ihr Freund ihr guttut und sie immer wieder erdet und ihr Mut macht, hat auch jeder GNTM-Zuschauer bereits gemerkt. Über Baby-News würden sich die Follower der Influencerin sicher freuen. (Bang/KT)