Frischer Wind wehte in diesem Jahr durch einige altbekannte Formate. Mit neuer Konzeption oder besonderen Ablegern versuchten die TV-Macher, langjährige Shows wie "Germany's next Topmodel" oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für die Zuschauerinnen und Zuschauer spannend zu halten.

Das RTL-Dschungelcamp feierte in diesem Jahr 20. Jubiläum, die erste "Bachelor"-Staffel lief 2003, "Germany's next Topmodel" gibt es auch schon seit 2006. Die beliebten Shows haben sich seitdem kaum grundlegend verändert – bis 2024. Denn in diesem Jahr haben sich einige der altbekannten Formate neu erfunden.

"GNTM" mit Männern

Heidi Klum (51) hat immer wieder ein bisschen an ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" auf ProSieben gefeilt. So fielen im Laufe der Zeit etwa die Altersgrenze oder auch die strengen Maßvorgaben. 2024, in der 19. Staffel, gab es aber den bisher größten Wandel: Erstmals durften auch Männer um den Titel kämpfen. Dafür erhielt die Gastgeberin und Moderatorin sogar im Oktober den renommierten Medienpreis "Blauer Panther" in der Kategorie Entertainment, weil sie "ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz" gesetzt habe. Die Laudatio hielt ihr langjähriger Weggefährte Thomas Hayo (55), der Heidi Klum lobte: "Du hast aus einem Casting-Format ein Entertainment-Event gemacht, in dem Diversity in jeder Folge gelebt wird."

Änderungen im "Bachelor"-Universum

Auch bei den Datingshows "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" war es offensichtlich Zeit für frischen Wind. Ab Januar gingen auf RTL erstmals gleich zwei Junggesellen auf Frauensuche. "Die Bachelors" Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries (31) fungierten dabei überraschend aber nicht als Kontrahenten, sondern verstanden sich blendend. Während Klaus mit seiner Auserwählten kein Liebesglück fand, durfte sich Gries gerade darüber freuen, dass seine Siegerin Katja zu ihm ins Allgäu gezogen ist.

Mit Model und Content Creatorin Stella Stegmann (27) verteilte Ende August auf RTL+ erstmals eine bisexuelle Frau als "Die Bachelorette" die Rosen. Fünf Frauen und 15 Männer buhlten um sie. Am Ende entschied sie sich für Kandidat Devin, mit dem es aber nach den Dreharbeiten kein Happy End gab.

Eine weitere Abwandlung der Rosen-Kuppelsendung startete am 3. Dezember auf RTL+. Erstmals sucht in Deutschland ein Senior-Rosenkavalier die große Liebe. Franz Stärk (73) ist der erste "Golden Bachelor", um den 18 Frauen ab 60 Jahren wetteifern. Die Staffel soll 2025 nach der Online-Ausstrahlung auch im TV zu sehen sein.

Dschungelcamp-Sommerausgabe

Zum 20. Jubiläum des Dschungelcamps spendierte RTL den Fans das Spin-off "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". In der Allstars-Sommerausgabe hatten ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten die Chance auf 100.000 Euro, die Georgina Fleur (34) schließlich gewann. Neben der Ausstrahlung im Sommer und dem Wiedersehen mit früheren Campern war noch einiges anders in dem Special aus Südafrika: Es wurde vorab aufgezeichnet, sodass es keine Live-Sendungen gab. Deshalb nominierten nicht die Zuschauer, sondern die Camper selbst. Sie hatten auch keine Begleitung dabei und kamen nach ihrem Ausscheiden statt ins Luxushotel sofort in den Flieger gen Heimat.

"Love Island" mit VIP-Ausgabe

Die Datingshow "Love Island" lief erstmals 2017. Sieben Jahre später bekam sie durch den Promi-Ableger "Love Island VIP" einen neuen Kniff. Das Spin-off feierte am 24. Oktober bei RTLzwei Premiere. Darin gingen bekannte Persönlichkeiten auf Liebessuche und wollten unter der Sonne Griechenlands ihr Match finden. Darunter waren nicht nur Ex-Islander aus vergangenen Staffeln, sondern auch Ex-Paare. Reality-Star Yasin Mohamed (33) etwa traf nicht nur auf seine ehemalige langjährige Freundin Alicia Costa Pinheiro (30), sondern auch auf seine Flirts Aurelia Lamprecht (27) und Yeliz Koc (31).

"Sing meinen Song" mit Schlager-Spin-off

Vom Tauschkonzert "Sing meinen Song" gibt es bereits elf Staffeln. Mit "Sing meinen Schlager" wagte VOX im Herbst ein zweiteiliges Spin-off, bei dem Kolleginnen und Kollegen vor Live-Publikum in Magdeburg die Hits der zwei Legenden Marianne Rosenberg (69) und Matthias Reim (67) interpretierten.