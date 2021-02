GNTM: Darum wird Folge 3 wird für Heidis Meeedchen zum Albtraum!

18.02.2021 17:57 Uhr

In der dritten Folge von „Germany's Next Topmodel“ geht es rund, die Mädels müssen ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen. Dabei haben sie eine ganz besondere Trainerin!

Die Folgen, in denen die Meeeedchen vor Heidi Klum schauspielern müssen, sind immer einige der schlimmsten Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ für die Zuschauer. Häufig hat es hohes Fremdschampotenzial komplett unerfahrene Leute beim Versuch zu beobachten, in eine andere Rolle zu schlüpfen. In Folge drei erwartet die Meeedchen (und uns) ein Albtraum!

„Nightmare“-Entscheidungswalk

Raus aus dem Albtraum, rauf auf den Catwalk. Unter diesem Motto geht es für die GNTM-Meeedchen zum Entscheidungswalk. Sie tauchen in die Welt der Träume ein: Nach einer kurzen Schauspieleinlage müssen sie auf einem Laufband vor ihren Albträumen flüchten. Erst wenn sie erwachen, können sie selbstbewusst über den Laufsteg schreiten.

Hilfe von einer ganz besonderen Frau

Diese Schauspieleinlage kann sicherlich einen Cringe-Faktor haben, wenn auch nicht ganz so hoch wie die Schauspielereien mit Dialogen, wie in der 15. Staffel beim Werbeclip. Obwohl das natürlich auch noch kommen kann. Für diese eher simple Schauspieleinlage kommt das Coaching von keiner geringeren als Nikeata Thompson! Sie wird auch an Heidis Seite entscheiden, für wen die Reise diese Woche zuende ist.

Nikeata fordert die Meeedchen: „Spielerisch und mit Leichtigkeit“

Nikeata hat eine klare Vorstellung davon, was sie von den Mädels sehen möchte: „Es geht darum, sich von der einen auf die andere Sekunde zu verwandeln. Es muss spielerisch und mit Leichtigkeit passieren“, erklärt die Choreografin. Auch Kandidatin Miriam hat schon eine ungefähre Vorstellung, was Modelmama Heidi sehen möchte: „Heidi wird auf jeden Fall darauf achten, dass wir wandelbar sind, dass wir auf den Punkt genau die Emotionen wechseln können“, vermutet die 24-Jährige.

Galerie

Die GNTM-Kandidatinnen freuen sich

Modelanwärterin Mareike freut sich über die professionelle Unterstützung: „Nikeata hat eine ganz bestimmte Aura, wenn sie einen Raum betritt. Sie ist einfach da und ich liebe das.“ Können die Topmodel-Anwärterinnen die Tipps von Nikeata Thompson bei ihrer Laufsteg-Performance umsetzen? Für wen wird der Entscheidungswalk wirklich zum Albtraum?

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben und im Anschluss bei Joyn. Was die Mädels in Folge drei noch so erwartet und wie sie damit umgehen seht ihr im folgenden Video. (ProSieben/AKo)