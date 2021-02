GNTM: Das sind die Freunde von Heidis Meeedchen

19.02.2021 21:00 Uhr

Ja, Stefano Zarrella ist uns bereits ein Begriff als GNTM-Boyfriend von Romina. Doch so hübsch wie die Kandidatinnen bei „Germany's next Topmodel“ sind, ist es kein Wunder, dass noch einige andere von ihnen bereits glücklich vergeben sind. Wir zeigen die süßen Freunde der Mädels!

Einen der Boyfriends der diesjährigen „Germany’s next Topmodel“-Kandidatinnen kennt man schon ziemlich gut. Mit Stefano Zarrella hat sich Romina nämlich einen kleinen Promi geangelt. Doch auch ein paar andere Mädels von Heidi Klum sind glücklich vergeben. Wir stellen einen Teil der Lovebirds vor.

Romina

Romina Palm (21) hat in Stefano Zarrella anscheinend schon die ganz große Liebe gefunden. Der Name kommt bekannt vor oder? Kein Wunder, denn Stefano ist der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella und der Manager von Pietro Lombardi. Im letzten Jahr lernten sich das Nachwuchsmodel und ihr Stefano kennen und lieben, wie der in einem Instagram-Beitrag schrieb. Dann ging offenbar auch alles ganz schnell: Die beiden zogen in Köln zusammen und haben sogar schon den süßen Vierbeiner „Baloo“ adoptiert.

Elisa

Auch Elisa (20) scheint bei ihrem Liebsten einen echten Volltreffer gelandet zu haben. Kempes Tekiela (23) ist nämlich Fußballprofi bei dem luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn. Vorher spielte er sogar in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Wegen seiner Fußballkarriere führen die beiden zur Zeit eine Fernbeziehung, doch wie es sich als waschechte Spielerfrau gehört ist Elisa – wie man auf ihrem Instagram-Kanal sieht – auch bei vielen Spielen von Kempes dabei.

Amina

Amina (21) und ihr Freund Mokucan kennen sich bereits seit August 2017. Lange waren die beiden allerdings einfach nur via Internet miteinander befreundet, da der Liebste der Berlinerin nicht aus der Hauptstadt kommt. Vor fast anderthalb Jahren kam dann endlich das erste persönliche Treffen und der Rest ist wohl Geschichte. Mit Mokucan konnte Amina sich zwar keinen Promi oder Fußballer schnappen, dafür hat er andere Dinge zu bieten: „Mein Freund kann unheimlich gut kochen„, verrät Amina im Interview mit der „Berliner Woche“.

Sie sind ihre größten Fans

Egal ob Social-Media-Star, Profi-Fußballer oder Hobbykoch – eins haben die drei Boyfriends garantiert gemeinsam. Jeder ist wohl der größte Fan seiner Freundin und drückt ganz Fest die Daumen für deren Weg bei „Germany’s next Topmodel“. Wie weit Romina, Elisa, Amina und die anderen Mädels kommen und welche spannenden Shootings auf sie warten, zeigt ProSieben jeden Donnerstag um 20:15 Uhr.

(AK)