GNTM: DAS sind die witzigsten Tweets zu Folge 4!

26.02.2021 18:15 Uhr

Endlich läuft wieder „Germany's Next Topmodel“ und wie jedes Jahr tweeten sich die Fans bei Twitter die Finger wund. Hier gibt es die lustigsten Sprüche zu Folge vier!

Es ist beinahe Tradition: Für viele Deutsche ist der Donnerstag zur Prime Time am Anfang des Jahres reserviert für „Germany’s Next Topmodel“. Auf unterschiedlichsten Portalen wird während der Show gequatscht und gestreamt, um sich mit anderen auszutauschen. Gerade auf Twitter herrscht regelmäßig ein reger Austausch zu Heidi Klums Modelshow und jeder versucht, die witzigsten Tweets rauszuhauen. Welche die wirklich witzigen Tweets zur vierten Folge waren, lest ihr hier.

Rollschuh-Shooting mit Meme-Potenzial

Um beim Rollschuh-Shooting überzeugen zu können, müssen Heidis Meeedchen natürlich vorher Rollschuhfahren üben. Da sind Stürze vorprogrammiert! Zur großen Freude der Zuschauer, denn Zicke Liliana legt sich mit Abstand am häufigsten lang. Und wie sie da so rumliegt, ist sie einfach pures Meme-Potenzial! „Ich nach fünf Minuten Workout“ und „Ich jeden Tag in der Klausurenphase“ zum Sturz-Bild sind die liebsten Memes der Twitter-Gemeinde.

Heidi und Tom werden hops genommen

Das Fotoshooting an sich bot wenige Meme-Möglichkeiten, aber Heidis Hundeliebe dafür umso mehr! Der Labradoodle Milka hat es der Modelmama total angetan. Für sie war er der wahre Star der Show. Und Fans konnten nicht umhin, die Ähnlichkeit mit Heidis Ehemann Tom Kaulitz zu erkennen. Als es vor Kurzem einen Bericht gab, wie Heidi und Tom ihren Jahrestag verbrachten, zählte ein User eins und eins zusammen:

Ein paar Memes konnte Twitter aber aus dem Fotoshooting ziehen. Nochmal ist Liliana das „Opfer“. Sie legte sich beim Shooting einmal so richtig lang, als die Deutsche Dogge „Ebony“, die mit aufs Foto sollte, plötzlich losrast. Und nachdem Liliana in Folge zwei zu Mit-Kandidatin Soulin meinte „Ich breche deine Beine“, verändert prompt jemand einen Buchstaben und bezieht ihn auf Lilianas Shooting.

Linda wird zum Hassobjekt

Obwohl Liliana es sich mit der Twitter-Gemeinde gründlich versaut hat, war kaum einer auf Lindas Seite, als diese plötzlich unprovoziert gegen die 21-Jährige schießt. Wie schon beim Avocado-Schokoriegel-Streit lästert Linda wie verrückt hinter Lilianas Rücken, wie „scheiße“ diese doch war. Yasmin, die mit Liliana gut dicke ist, findet das gar nicht lustig und trägt das direkt an ihre Busenfreundin weiter. Es kommt zur Konfro, in der Linda mal wieder auf unschuldig macht und meint, sie habe doch gar nicht gelästert, und niemals das Wort „scheiße“ verwendet. Das nervt Twitter, und macht Linda zum neuen Hassobjekt.

Galerie

Soulin erzählt ihre Geschichte (mal wieder)

Als die Mädels wieder in ihrer WG sind, fragt Alex bei Soulin mal nach, wie das denn so in Syrien war. Mal wieder. Den meisten Zuschauern hängt das bereits zum Hals raus, aber was soll’s? Twitter bietet das jedes Mal schönstes Meme-Potenzial, hatte Soulin doch in der Vergangenheit auf die Frage „Was ist dein Sternzeichen?“ mit „Syrien“ geantwortet. Das kann die Twitter-Gemeinde einfach nicht vergessen, und erinnert während Soulins Erzählungen mal wieder daran.

Beim Nacktwalk ist Diversity Geschichte

Die 16. Staffel steht unter dem Motto „Diversity“. Es sind kleine Models dabei, große Models, Transmodels, Curvy Models und so weiter… Als jedoch die alljährige Nackedei-Folge ansteht, in der die Meeedchen nackt laufen müssen, ist es wieder vorbei mit Diversity. Denn als Tipp gibt Heidi Kandidatin Miriam den Tipp, dass sich alle gut rasieren sollen. Schließlich sind Haare woanders als auf dem Kopf so gar nicht ladylike, nicht?!

Fotografin wird nicht verschont

Obwohl Fotografin und Gastjurorin Ellen von Unwerth um Längen sympathischer als die Gastjurorin aus Folge zwei, Marina Hoermanseder, ist, bleibt sie nicht von Twitters Meme-Wut verschont. Mit ihren blonden Löckchen hat sie aber auch irgendwie eine gewaltige Ähnlichkeit zu Thomas Gottschalk, oder?

GNTM wird gewendlert

Wie der Wendler von RTL bei „Deutschland sucht den Superstar“ zensiert wurde, ging damals durch die sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Als im Nacktwalk, bei dem die Meeedchen Höschen und Nippelsticker tragen durften, alles wichtige trotzdem zensiert wird, sind die User dezent genervt.

Die haben doch hautfarbene Schlüppis an, warum pixeln die die weg? Das ist doch wie ein Bikini und die tun so als sei das der Wendler #GNTM — ????(•?•)? (@ValentineFair) February 25, 2021

Umstyling steht an

Als die Sendung vorbei ist, wird in der Vorschau gezeigt, dass nächste Woche endlich das heiß ersehnte Umstyling ansteht. Gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinschaft, denn jedes Jahr gibt es in dieser Folge die meisten Tränen, und manchmal kommen auch wirklich scheußliche Looks heraus (wir erinnern uns: Zoe mit ihrem Rudi-Völler-Vokuhila aus 2019). Dieser Twitter-User fasst die allgemeine Gefühlslage zum Umstyling perfekt zusammen!

Einen ersten Einblick in das ersehnte Umstyling bekommt ihr im folgenden Video!

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Anschluss bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)