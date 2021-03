GNTM: DAS sind die witzigsten Tweets zu Folge 5!

05.03.2021 12:57 Uhr

Endlich läuft wieder „Germany's Next Topmodel“ und wie jedes Jahr tweeten sich die Fans bei Twitter die Finger wund. Hier gibt es die lustigsten Sprüche zu Folge fünf!

Es ist mittlerweile für viele Tradition: Der Donnerstag zur Prime Time am Anfang des Jahres ist reserviert für „Germany’s Next Topmodel“. Auf unterschiedlichsten sozialen Medien wird sich während der Show ausgetauscht und zusammen gelacht. Besonders auf Twitter herrscht immer ein reger Austausch zu Heidi Klums Modelshow und jeder versucht, die witzigsten Tweets zu GNTM rauszuhauen. Welche die besten Tweets zur fünften Folge waren, lest ihr hier.

Twitter in Bestform

Die fünfte Folge von GNTM bringt einfach SO viel Meme-Potenzial: Das Umstyling, mehrere absolut überzogene Streits und Gejammer und Tränen ohne Ende. Aber fangen wir vorne an, mit dem Umstyling. Nicht alle Meeedchen bekamen Veränderungen, aber wie immer waren einige Ausreißer dabei, zum Beispiel Romina. Die bekam einen orange-roten Longbob. Twitter verzichtete auf Pumuckl-Witze und war ausnahmsweise mal netter mit den Vergleichen.

Mareike wird zur „Karen“

Ein ganz berühmtes Meme, das aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist, ist „Karen“. Sie ist die durchschnittliche weiße Mittvierzigerin, die einen bestimmten Haarschnitt trägt und immer nach dem Manager verlangt, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Genau diesen Haarschnitt bekommt Mareike… Twitter freut sich!

Alysha wird verunstaltet

Kandidatin Alysha hatte noch nicht so viel Screentime bei GNTM, außer beim Ballett-Shooting. Auch sie muss sich dem Umstyling stellen – und zieht die Arschhkarte. Obwohl Mareike steif und fest auf diese besteht, ist nicht von der Hand zu weisen, dass die arme Allie dieses Jahr den gefürchteten Vokuhila bekommt. „Ich weiß ihren Namen nicht, aber mein Herz bricht für sie“, schreibt ein Twitter-User. Ein weiterer nimmt es mit Humor: „Der Drei-Stufen-Plan“.

Galerie

Jasmine ist Lucy 2.0

Im letzten Jahr bekam Kandidatin Lucy Hellenbrecht eine lange hellblonde Mähne mit Pony und Stufen. Sie hasste sie und schnitt sie gleich nach ihrem Rauswurf wieder ab. Heidi scheint die Message nicht verstanden zu haben, denn sie verpasst den exakten Schnitt dieses Jahr einfach einer anderen Kandidatin: Jasmine.

Amina muss sich offiziell entschuldigen

Kandidatin Amina macht mit Abstand das größte Drama um ihre (kaum sichtbare) Veränderung: „Mich macht das irgendwie nur zu so einer aus Bayern.“ Das finden die Bayern natürlich gar nicht witzig, und trollen Amina, sie habe ihre Kultur beleidigt. Die springt drauf an und postet prompt eine große Entschuldigung in ihrer Instagram-Story, die die Twitter-Gemeinde königlich amüsiert.

Lili und Chanel: Beef in der Model-WG

Während sich die 13 Umstyling-Kandidatinnen ihrem Schicksal fügen, gibt es in der Model-WG Beef. Liliana und Chanel können sich nicht riechen und schreien rum. Als Chanel raushaut „Weißt du, Lili, du bist Bullshit“ und mit „Du bist so ekelhaft, du hast so einen ekelhaften Charakter“ nachlegt, machen Soulin und Romy, die dem Streit leise beiwohnen, große Augen. Für Twitter gefundenes Fressen.

Kein Wunder, denn nach solchen Kommentaren ist Liliana nicht mehr zu stoppen: „Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass du deine Tage hast“, kontert sie aufgebracht. Bei ihrem Ausraster trifft treue GNTM-Fans ein Déjà-vu: Liliana erinnert stark an Problemkandidatin Jasmin Cadete aus der 14. Staffel. Die rastete regelmäßig total aus und prügelte sich am Ende sogar!

DAS WAR DEIN PROBLEM? I DONT EVEN KNOW WHAT YOUR LAST NAME IS! BULLSHIT! BRO!#GNTM #GNTM2021 pic.twitter.com/e2BYLSKgJd — kyle (@kyyntaro) March 4, 2021

Linda wird zur neuen Lijana

In der vergangenen Staffel von GNTM wurde Kandidatin Lijana Kaggwa schnell zum Hassobjekt der Fans. Sie lästerte, was das Zeug hielt. Daher erinnert die diesjährige Kandidatin Linda auch stark an sie. Linda stänkert, was das Zeug hält (Wir erinnern uns: Avocado-Toast), und redet wie ein Gossenkind. Ihr Objekt des Hasses: Soulin! Die ist nämlich in allem gut, und außerdem hat sie eine laute Stimme, geht gar nicht! Twitter ist extrem genervt.

Als Linda beim Entscheidungswalk-Shooting ein enges gelbes Kleid bekommt, ist das Meme-Potenzial komplett. Denn sie selbst stellt sich als extrem eifersüchtige, super zickige Person hin, was Twitter auf einen Trash-Charakter schließen lässt. Im gelben Outfit gab es sogar einen tollen Vergleich – den gelben Sack!

Karma kommt in der nächsten Folge

Kurz vor Ende der fünften Folge meint Linda über Soulin: „Die wird mit ihrer Art nochmal richtig auf die Fresse fliegen.“ Zuschauer sind wütend: „Linda sagt ernsthaft, dass SOULIN mit ihrer Art auf die Fresse fällt! Hat das Mädel sich mal selbst reden gehört?“ Allerdings bringt die Vorschau auf die nächste Folge sofortiges Karma, denn Linda legt sich stattdessen auf die Schnauze – nicht metaphorisch, sondern wirklich richtig!

Linda: „die wird mit ihrer Art so auf die Fresse fliegen.“

Auch Linda nächste Woche:#GNTM pic.twitter.com/Vfb5p6zuZn — RK ?? (@kapoordiariess) March 4, 2021

Eine Vorschau auf die sechste Folge, das wichtigste Shooting der Staffel und Lindas Instant Karma seht ihr im folgenden Video.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Anschluss bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)