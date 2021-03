GNTM: DAS sind die witzigsten Tweets zu Folge 6!

12.03.2021 18:00 Uhr

Endlich läuft wieder „Germany's Next Topmodel“ und wie jedes Jahr tweeten sich die Fans bei Twitter die Finger wund. Hier gibt es die lustigsten Sprüche zu Folge sechs!

Es ist mittlerweile beinahe Tradition: Der Donnerstag zur Prime Time am Anfang des Jahres ist reserviert für „Germany’s Next Topmodel“. Auf unterschiedlichsten sozialen Medien wird während der Show getratscht und zusammen gelacht. Besonders auf Twitter herrscht ein reger Austausch zu Heidi Klums Modelshow und jeder gibt sich Mühe, einen witzigen Tweet zu GNTM rauszuhauen. Welche die besten Tweets zur sechsten Folge sind, lest ihr hier.

Beef und noch mehr Beef!

Eigentlich war die sechste Folge von GNTM relativ unspektakulär – bis auf den Stress in der Model-WG. Es fing ganz harmlos an: Ein Walk stand an. Die Meeedchen schmissen sich in aufwendige Abendkleider und bekamen Turmfrisuren, um wie Schneeköniginnen über einen Catwalk im Winter-Wonderland-Stil zu laufen. Besonders Rominas knallroter Turm erinnerte stark an die Teletubbies…

Der erste Job der Staffel

Endlich war es so weit: Der erste Job der Staffel stand an! Dascha, Soulin, Romina und Liliana konnten sich über eine Einladung vom Jeans-Hersteller „Levi’s“ freuen, um die neue Werbekampagne zu drehen. Dascha war etwas abgehackt und langweilig, Liliana hat einfach nur wirres Zeug erzählt. Die anderen beiden waren gut – wenn auch cringe. Romina nutzte ihre knallige Haarfarbe gleich aus, um sich als „crazy“ hinzustellen, obwohl sie doch eher öde wirkte. Twitter hatte natürlich ein passendes Meme zur Hand:

Soulin überzeugt mit Heulen

Da das Thema beim Casting „Geschichten erzählen“ ist, kann Soulin natürlich mal wieder voll überzeugen. Sie packt ihre Syrien-Geschichte aus, drückt ordentlich auf die Tränendrüse und schnappt sich den Job. Twitter ist sich einig: Der Mitleidsbonus hat Soulin den Job verschafft, Romina hätte viel besser gepasst. Und dass Soulins Video aus so viel Geheule besteht, erinnert an ein YouTube-Video einer Make-up-YouTuberin, die nach rassistischen Tweets eine aufgesetzte Entschuldigung mit Fake-Tränen teilte.

Eifersucht und Stress

Liliana ist mal wieder der Ursprung des Beefs, wenn auch nicht wirklich involviert: Zurück in der Modelvilla, erzählt sie ihrer neuen besten Freundin Soulin, dass Linda und Chanel hinter ihrem Rücken gelästert haben, sie hätte den Job nur durch ihr Geheule bekommen. Eine krasse Wendung, hatte Liliana Soulin doch am Anfang der Staffel noch gedroht.

Sofort geht es auf Konfro: Chanel nimmt das Zepter in die Hand und lässt Soulin wissen, dass sie es gar nicht cool findet, dass diese Tipps am Laufsteg gibt und sich für was besseres hält. Währenddessen steht Soulins Erzfeindin Linda mit verschränkten Armen daneben und freut sich, dass Soulin angemeckert wird. Dieses Bild kommt Twitter bekannt vor…

Linda lästert sich den Mund fusselig

Als der Streit irgendwann vorbei ist, gibt es zwar keinen Frieden, aber immerhin Ruhe. Nur Linda kann es einfach nicht lassen. Beinahe jede Sekunde ihrer Screentime zickt und zetert und lästert sie wie wild über ihre Konkurrentin und gönnt ihr die Butter auf dem Brot nicht. Die Twitter-Gemeinschaft ist mittlerweile auf Liliana-Level genervt!

Twitter when Linda is on screen: #GNTM pic.twitter.com/lPRvClrDxi — Clara???? did something bad ?? (@leighmirrorball) March 11, 2021

Lindas Wut auf Soulin ist allerdings absolutes Meme-Potenzial, sodass die Zuschauer sich wenigstens an den herrlichen Memes aufheitern können:

Das Sedcard-Shooting

Das Fotoshooting verläuft vergleichsweise unspektakulär. Keine Kandidatin versaut es komplett, obwohl natürlich längst nicht alle perfekt sind. Die Twitter-Gemeinde, die immer noch unzufrieden ist, dass Kandidatin Romy kein Umstyling bekommen hat, nutzt deren Fotos nun als Meme. Zugegeben, die Ähnlichkeit ist erschlagend…

Die Zigaretten-Affäre

In der Model-WG ist allerhöchste Eisenbahn: Die Zigaretten sind alle! Die Raucher-Crew, der Linda und auch Soulin angehören, berät ihr weiteres Vorgehen. Für Soulin ist klar: Sie hört lieber auf zu rauchen, als Heidi nach Fluppen zu fragen. Lindas Nikotin-Entzug scheint aber bereits zu stark, sie wagt sich vor Heidi und haut sie um Kippen an. Heidi ist entsetzt!

In der nächsten Woche scheint der Beef nicht aufzuhören. Wie es weitergeht, erfahrt ihr am Donnerstag, 18. März, um 20:15 Uhr bei ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN oder freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. Im folgenden Video seht ihr noch einmal, wer in der sechsten Folge rausgeschmissen wurde. (AKo)