11.11.2020 21:15 Uhr

GNTM-Drehstart: Heidi Klum holt Thierry Mugler in die neue Staffel

Der Dreh der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel hat begonnen. Designer Thierry Mugler ist der erste Gast bei Heidi Klums TV-Show.

Endlich wieder Zeit für High Fashion, Laufstege, Fotoshootings, Models, „Meeedchen“ und besonders für Heidi Klum (47)! Die Dreharbeiten zur 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“, die im Frühjahr 2021 auf Sendung geht, starten in diesem Jahr in Berlin.

Star-Fotografen, Designer und internationale Topmodels

Schon in den letzten Jahren stand der Modelmama keine feste Jury mehr zur Seite. Und auch 2021 helfen Heidi jede Woche neue Profis des Model-Business herauszufinden, welche Mädels in die nächste Runde kommen sollten. Für die neue #GNTM-Staffel lädt Heidi Klum Star-Fotografen, Designer und internationale Topmodels ein, die ihr bei der Entscheidung helfen werden.

ER ist der erste GNTM-Gast

Los geht’s mit einer glamourösen Fashionshow. Zu Gast ist Designer-Legende Manfred Thierry Mugler (Instagram: @ManfredThierryMugler): „Für mich als Künstler und Director ist es das Wichtigste, dass meine Kreationen mit Emotion und Leben gefüllt werden. Da spielen Maße, Hautfarbe oder das Geschlecht keine Rolle.“

Heidi Klum sagt über den Designer: „Es ist eine Ehre, so einen tollen Künstler wie Manfred Thierry Mugler bei der ersten Sendung an meiner Seite zu wissen. Nicht nur, weil er eine Ikone ist, sondern vor allem, weil seine Laufstege immer von Diversity geprägt sind.“

So geht GNTM in Corona-Zeiten

Ein außergewöhnliches Jahr erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Für die Produktion der 16. Staffel „GNTM“ gibt es ein sehr engmaschiges und umfangreiches Hygienekonzept. „Sicherheit geht vor. Wir haben für #GNTM ein Hygienekonzept entwickelt, das weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht“, sagt ProSieben Pressesprecher Christoph Körfer. „Deswegen produzieren wir auch bis auf Weiteres ohne Zuschauer bei Catwalks und Modenschauen.“ Die wichtigsten Punkte werden hier aufgeführt:

1. Das gesamte Team, das an der Produktion beteiligt ist, muss bei erstmaligem Arbeitsantritt einen negativen Corona-Test aufweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

2. Bei jedem Mitarbeiter wird täglich kontaktlos Fieber gemessen.

3. Am Set gilt für alle Maskenpflicht.

4. Alle Topmodel-Anwärterinnen waren vor Drehbeginn in Quarantäne. Vom ersten Quarantäne-Tag an bis zum Ende der Dreharbeiten werden die Topmodel-Anwärterinnen regelmäßig getestet.

5. Heidi Klum und ihr Team sind mit einem Negativtest eingereist. Sie wurden in Deutschland sofort wieder getestet und werden während der gesamten Drehzeit regelmäßig getestet.

6. Alle Juroren, Coaches, Gäste, Fotografen und Designer werden vor dem Dreh getestet.

7. Beim Styling und Make-Up tragen die Mitarbeiter zusätzlich zur Mund-Nasen-Bedeckung ein Gesichts-Visier als weitere Schutzmaßnahme

Neues verändertes GNTM-Logo

Das sind nicht die einzigen Änderungen bei der TV-Show im neuen Jahr. Auch das Logo erstrahlt in einem neuen Look. Im alten Logo waren „top“ und „model“ noch in unterschiedlicher Schriftstärke geschrieben und zusätzlich durch die Silhouette einer Frau voneinander getrennt. Beim neuen Entwurf ist die Figur verschwunden und beides zusammen und in derselben Schriftstärke geschrieben. Kurz vor dem Start der kommenden Ausgabe soll das neue Design dann auf allen offiziellen Kanälen von „GNTM“ Premiere feiern.