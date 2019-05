GNTM: Emotionaler Walk mit Lena Meyer-Landrut

Donnerstag, 16. Mai 2019 19:20 Uhr

In der 15. Folge, dem Halbfinale der diesjährigen GNTM-Staffel, wird es heute ein auf und ab der Gefühle geben. Nach dem aufregenden Cover-Shooting für die deutsche ‘Harper’s Bazaar’ steht den Models ein besonderer und entscheidender Walk bevor.

Heidi wird emotional

„Die heutige Entscheidung ist natürlich auch für mich besonders emotional. Nach 15 aufregenden Wochen sind mir alle Mädchen extrem ans Herz gewachsen.“, gesteht Heidi Klum (45). Bei ihrem letzten Entscheidungswalk vor dem Finale präsentieren die GNTM-Models die ausgefallenen Roben des Modelabels ‘Amato’. Musikalische Unterstützung erhalten sie dabei von der Sängerin Lena Meyer-Landrut (27), die gemeinsam mit den Topmodel-Anwärterinnen auf dem Runway performt.

Überraschende Unterstützung

Cäcilia (19) fühlt, dass dieser Gang über den Catwalk besonders nervenaufreibend wird: „Bei der Elimination darf wirklich nichts schieflaufen. Wenn jetzt eine Kleinigkeit passiert, dann kann der Traum vom Finale schon vorbei sein.“ Simone (21): „Es ist das Halbfinale. Man muss jetzt alles abliefern, was man in sich trägt. Jedes einzelne Detail zählt.“ „Für den Einzug ins Finale brauchen meine Mädchen nochmal ihre ganze Kraft und Energie. Ich hoffe, dass ihre Liebsten aus Deutschland für einen riesengroßen Motivationsschub sorgen und sie meine Mädchen auf der Zielgeraden bestmöglich unterstützen“, beschreibt Heidi Klum die Überraschung für ihre Halbfinalistinnen.

Bei Kandidatin Sayana scheint die Wirkung nicht zu verfehlen: „Mein Freund war vor Ort. Das war für mich noch mal ein guter Motivationsschub.” Allerdings trieb die Anwesenheit der Familien auch den Stresslevel in die Höhe: „Umso größer war natürlich der Druck an mich selber – ich wollte es jetzt erst recht schaffen!” Aber welche GNTM-Models zeigen mit der Unterstützung ihrer Familienangehörigen und Freunde eine weitere Topleistung auf dem Catwalk und für wen endet die Reise bei GNTM so kurz vor dem Ziel? Bei der Entscheidung erhält Heidi heute Unterstützung von Kerstin Schneider (51), Chefredakteurin der deutschen ‘Harper’s BAZAAR’. Wie sich die Modelmama und die Expertin entscheiden werden, seht ihr heute 16. Mai ab 20:15 Uhr auf ProSieben.